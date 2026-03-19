Cancillería y CNE consolidan alianza para garantizar votación de millones de colombianos en exterior

Colombia

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio y el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, anunciaron la consolidación de la alianza de sus entidades para garantizar que seis millones de actores electorales (testigos, auditores y observadores) hagan parte de las elecciones presidenciales en primera vuelta, las cuales se realizarán el domingo 31 de mayo.

A través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación del CNE, los partidos y movimientos políticos acreditaron a 1.053.236 testigos electorales, una cifra que se traduce en el incremento del 162% en comparación con las elecciones legislativas del 2022, con 394.235 testigos.

Además, esta alianza permitió alcanzar una cobertura del 98.8% de las mesas electorales dentro y fuera del país.

Otros aspectos para destacar de la alianza CNE y Cancillería:

En elecciones legislativas del 8 de marzo se logró la cobertura del 90% de las mesas en el exterior.

Se acreditaron 12.232 testigos electorales en 67 países.

Es por esto que la jefe de la cartera de Exteriores destacó que para la primera vuelta presidencial se desplegará toda la capacidad electoral de la Cancillería y el CNE que garanticen la seguridad del voto y los votantes.

Y es que la meta de 6 millones de actores electorales demuestra el compromiso colectivo de Colombia con su democracia, por lo que cada colombiano es un “guardián” de la voluntad popular.