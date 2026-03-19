Cali que tendrán cortes de agua y baja presión este jueves 19 de marzo
También habrá trabajos en energía y alcantarillado en distintos puntos de la ciudad.
EMCALI realizará este jueves 19 de marzo de 2026 trabajos de mantenimiento y modernización en los sistemas de acueducto, energía y alcantarillado en varios sectores de Cali, lo que generará suspensiones y afectaciones en el servicio.
Acueducto
Se realizará cierre por empates en la red de distribución en los sectores de:
Santa Isabel y Urbanización Nueva Granada
• Calle 2 hasta calle 5, entre carreras 37A y 39
Habrá suspensión del servicio de agua entre las 9:00 a.m. y las 10:00 p.m.
Además, se dispondrá de carrotanque para abastecer a la comunidad.
Sectores con baja presión de agua :
• El Lido
• Urbanización Residencial El Coliseo
• Cuarto de Lengua
• Pampalinda
• Belisario Caicedo
• El Cortijo
• Cañaveralejo
• Urbanización Venezuela
• Bella Suiza
También en los siguientes tramos:
• Calle 1 a calle 5 entre carreras 39 y 62
• Calle 1 a calle 17A Oeste entre carrera 56 y diagonal 51
• Calle 1 a calle 9 Oeste entre diagonal 51 y carrera 44
Reparaciones de acueducto :
• Berlín: Calle 33 # 4N - 03
• Aguablanca: Calle 27 # 24A - 65
• Belalcázar: Carrera 17 # 19 - 27
• Ciudadela del Río: Carrera 26 Bis # 121 - 63
• Comuneros II: Calle 72 M2 # 28 - 38
Energía
Reparaciones :
• Circuito Pueblo Joven: revisión en la calle 12C Oeste con carrera 53.
Modernización de la red
Se realizará instalación de cable ecológico y retiro de postes en:
Zona urbana
• Circuito La Base: carrera 12 entre calles 54 y 59, barrio La Base (comuna 8).
Zona rural
• Circuito Kilómetro 18: corregimiento El Saladito.
Habrá suspensión del servicio de energía entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.
Alcantarillado
Se realizarán labores de mantenimiento en:
• Laguna de Charco Azul
Además, habrá limpieza de sumideros en los barrios:
• La Isla
• Fátima