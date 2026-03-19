Cali que tendrán cortes de agua y baja presión este jueves 19 de marzo

EMCALI realizará este jueves 19 de marzo de 2026 trabajos de mantenimiento y modernización en los sistemas de acueducto, energía y alcantarillado en varios sectores de Cali, lo que generará suspensiones y afectaciones en el servicio.

Acueducto

Se realizará cierre por empates en la red de distribución en los sectores de:

Santa Isabel y Urbanización Nueva Granada

• Calle 2 hasta calle 5, entre carreras 37A y 39

Habrá suspensión del servicio de agua entre las 9:00 a.m. y las 10:00 p.m.

Además, se dispondrá de carrotanque para abastecer a la comunidad.

Sectores con baja presión de agua :

• El Lido

• Urbanización Residencial El Coliseo

• Cuarto de Lengua

• Pampalinda

• Belisario Caicedo

• El Cortijo

• Cañaveralejo

• Urbanización Venezuela

• Bella Suiza

También en los siguientes tramos:

• Calle 1 a calle 5 entre carreras 39 y 62

• Calle 1 a calle 17A Oeste entre carrera 56 y diagonal 51

• Calle 1 a calle 9 Oeste entre diagonal 51 y carrera 44

Reparaciones de acueducto :

• Berlín: Calle 33 # 4N - 03

• Aguablanca: Calle 27 # 24A - 65

• Belalcázar: Carrera 17 # 19 - 27

• Ciudadela del Río: Carrera 26 Bis # 121 - 63

• Comuneros II: Calle 72 M2 # 28 - 38

Energía

Reparaciones :

• Circuito Pueblo Joven: revisión en la calle 12C Oeste con carrera 53.

Modernización de la red

Se realizará instalación de cable ecológico y retiro de postes en:

Zona urbana

• Circuito La Base: carrera 12 entre calles 54 y 59, barrio La Base (comuna 8).

Zona rural

• Circuito Kilómetro 18: corregimiento El Saladito.

Habrá suspensión del servicio de energía entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Alcantarillado

Se realizarán labores de mantenimiento en:

• Laguna de Charco Azul

Además, habrá limpieza de sumideros en los barrios:

• La Isla

• Fátima