Avanza en Cartagena Política Pública de Educación Ambiental

La Política Pública de Educación Ambiental del Distrito continúa avanzando. A través de la Secretaría de Planeación, la Alcaldía Mayor de Cartagena emitió concepto positivo a la Ficha de Estructuración del instrumento coordinado por el Establecimiento Público Ambiental (EPA), cerrando formalmente la etapa de Alistamiento y dando paso a la fase de Agenda Pública, actualmente en desarrollo.

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Este concepto de la Secretaría de Planeación, entidad encargada de brindar asistencia a las dependencias formuladoras, confirma que los aspectos normativos, técnicos y metodológicos que orientan la elaboración de la política pública, así como la planificación de actividades para la participación ciudadana, cumple con los requisitos para su desarrollo.

La Política Pública de Educación Ambiental está alineada con el propósito del alcalde Dumek Turbay, de consolidar un acuerdo social de ciudad orientado a fortalecer las buenas prácticas para el cuidado de los bienes ambientales, y a diseñar estrategias pedagógicas que contribuyan a la protección de los ecosistemas de fauna y flora del Distrito.

La iniciativa surge como respuesta a problemáticas identificadas en el territorio, entre ellas la baja apropiación social de los procesos ambientales, la limitada comprensión ciudadana sobre estos temas, la insuficiente participación con enfoque diferencial y la débil articulación institucional.

El secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza, destacó la importancia de este avance y el rol articulador de la dependencia. “La aprobación de la Ficha de Estructuración confirma que la Política Pública de Educación Ambiental cuenta con bases técnicas sólidas para avanzar en su construcción participativa. Brindamos asistencia técnica, metodológica y logística para garantizar que este instrumento recoja las realidades de todo el territorio y se consolide como una hoja de ruta efectiva para el Distrito”.

En la etapa de Agenda Pública, en la que se construye el documento de diagnóstico, se proyectan 17 escenarios de diálogo: 11 mesas dirigidas a ciudadanía y grupos de interés, tres mesas con funcionarios y actores estratégicos y tres espacios multiactor para la concertación de aspectos clave. “A la fecha se han realizado 11 mesas de participación y una encuesta de percepción ciudadana. Con los resultados de esta fase, que ha sido muy participativa, se construye el diagnóstico y se definen factores estratégicos que orientarán la formulación de la política pública”, señaló Mauricio Rodríguez Gómez, director del EPA Cartagena.

La Secretaría de Planeación respalda la realización de mesas en zonas rurales donde la entidad ambiental no cuenta con alcance operativo. Este acompañamiento incluye la disposición de recurso humano, apoyo metodológico y soporte logístico, con el propósito de garantizar una participación amplia e incluyente en todo el Distrito.

La dependencia también acompañará las siguientes etapas, incluida la fase de formulación, con el fin de que la política pública se estructure con rigor técnico, enfoque participativo y pertinencia territorial.

Finalmente, la Secretaría de Planeación, como secretaría técnica del CONPES, prevé convocar una sesión de esta instancia durante la presente vigencia, en la que el EPA Cartagena presente este instrumento para su aprobación.