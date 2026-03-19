Autoridades piden denunciar abusos de agentes de tránsito en Cúcuta

Cúcuta.

Más allá de los recientes hechos de orden público, la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Cúcuta reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier comportamiento irregular por parte de agentes en vía pública.

El secretario Joan Botello aseguró que existe disposición institucional para recibir denuncias y actuar frente a posibles casos de abuso o corrupción.

“Cualquier acto de corrupción o acto de irrespeto por parte de algún agente, que lo denuncien ante las entidades competentes, pero también acá ante nosotros como Secretaría de Movilidad”, afirmó.

El funcionario reveló que durante el año anterior ya se adoptaron decisiones frente a este tipo de situaciones.

“El año pasado apartamos del cargo a cuatro agentes porque se aperturó una investigación por supuestos hechos de corrupción”, indicó.

Botello también insistió en que desde la entidad se trabaja constantemente en la formación de los funcionarios, con énfasis en el trato adecuado hacia la ciudadanía.

“A ellos se les exige permanentemente el respeto por el ciudadano, porque somos una entidad de sensibilización, capacitación y educación vial”, explicó.

Finalmente, reiteró que la participación de la comunidad es clave para mejorar el servicio y garantizar la transparencia en los procedimientos, por lo que invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad para que pueda ser investigada y sancionada.