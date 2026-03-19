“Aumento del pasaje es exagerado”: usuarios critican alza en tarifa de transporte público en Cúcuta

Cúcuta.

El reciente aumento en el precio del pasaje de transporte público en Cúcuta y su área metropolitana ha generado opiniones encontradas entre los usuarios, quienes manifiestan preocupación por el impacto que esta medida tiene en su economía diaria.

Omar Olivares señaló que “en todo caso es una cuestión muy difícil porque la economía es muy dura aquí en Cúcuta, entonces quedamos mal porque dígame cómo hace uno para transportarse. Porque uno sale todos los días a pedir medicina, a citas, a llevar los niños al colegio, a traerlos, todo eso y todo eso es a diario. También, este aumento es exagerado y las busetas están acabadas”.

Por su parte, Mario Ramírez cuestionó el valor del pasaje en comparación con otras ciudades del país. “La verdad la ciudad de Cúcuta, siendo una ciudad que por su densidad poblacional es más pequeña que la ciudad de Medellín, siendo una tercera parte de Medellín, no es posible que el pueblo cucuteño pague 3.400 pesos como si la ciudad de Cúcuta tuviera TransMilenio”, afirmó.

Finalmente, Miguel Alberto Chaute indicó que “en cuanto al aumento del precio del transporte público, pues primero que todo el mundo lo sabe que todos los años sube, en ningún año dan la noticia de que bajaron el transporte, sea para taxis, sea para busetas. Y pues la persona que hay personas que sí en realidad necesitan bastante el transporte, ir y venir varias veces al día, pues les afecta. Personas ya mayores de edad que poco salimos al centro, pues en realidad no lo sentimos”.