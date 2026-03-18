Procuraduría vigila la elección del nuevo rector de la Universidad del Tolima

Tolima

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima, informó sobre el inicio del seguimiento preventivo al proceso de elección del rector de la Universidad del Tolima para el periodo 2026-2030.

El Ministerio Público solicitó a las directivas de la institución información detallada sobre el estado actual del proceso, la etapa en la que se encuentra y el cronograma previsto para las fases restantes de la convocatoria.

“Asimismo, con el propósito de garantizar una elección transparente y participativa, solicitó reportar si se han presentado quejas, observaciones o reclamaciones por parte de integrantes de la comunidad universitaria o de terceros interesados, así como las actuaciones adelantadas frente a estas situaciones”, señaló la Procuraduría.

Según lo informado por la UT, al proceso se inscribieron cinco aspirantes, de los cuales fueron admitidos inicialmente dos: los profesores Jonh Jairo Méndez Arteaga y Yenny Fernanda Urrego Pereira, quienes cumplieron los requisitos para aspirar a suceder en el cargo al rector Omar Mejía.

Las directivas de la UT anunciaron que luego del 16 de marzo se conocerían las respuestas a las reclamaciones radicadas por los tres aspirantes rechazados; sin embargo, hasta ahora se desconocen los resultados de dicha etapa.

Posteriormente, los candidatos serán presentados ante la comunidad universitaria y la ciudadanía, mientras se sigue el cronograma establecido para el proceso de selección según los términos definidos por la universidad.

Finalmente, la Procuraduría aclaró que su labor es preventiva y respetuosa de la autonomía universitaria, con el fin de fortalecer la confianza de los miembros de la comunidad académica y de la ciudadanía en el desarrollo del proceso.