Presentan cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá: eston son

Policía presenta el cartel de los más buscados pOr homicidio en Bogtá: MEBOG-

Bogotá D.C

Este miércoles 18 de marzo, la Alcaldía y la Policía Metropolitana de Bogotá presentaron el cartel de los ocho delincuentes más buscados por el delito de homicidio agravado en la ciudad.

Son siete hombres y una mujer que cuentan con orden de captura vigente por su presunta participación en homicidios el año 2025.

Entre las personas incluidas en este cartel se encuentra Horacio José Crespo Villeros, investigado por un homicidio cometido con arma de fuego en vía pública en la localidad de Tunjuelito.

De igual manera, David Stiven Rivera Cubides, señalado por su presunta participación en un hecho con arma cortopunzante ocurrido en medio de una riña en Ciudad Bolívar; asimismo, Juan Carlos García Quitián estaría vinculado en un homicidio con arma de fuego registrado en esta misma localidad, al parecer en medio de una riña.

Por otra parte, Oscar Libardo Rodríguez Rojas, es requerido por su presunta responsabilidad en el feminicidio de su esposa ocurrido en la localidad de Barrios Unidos.

Igualmente, es buscado Milton Alfonso Millán Piraján, alias ‘El Gordo’ involucrado en una riña con arma cortopunzante en la que perdió la vida una persona en la localidad de Rafael Uribe.

De la misma manera, Harold Manuel Martínez Ayola, alias ‘Campanita’, responsable del homicidio de un hombre, en medio de una riña, registrado en Kennedy.

Manuel Alejandro Castro Mora, alias ‘Chencho’ es solicitado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, por hechos ocurridos en Suba.

También se incluyó en este cartel a Kleidymar Paola Fernández López, la mujer que estaba con un disfraz azul y que estaría implicada en el asesinato del Jaime Esteban Moreno, en la madrugada del pasado 31 de octubre.

“Se ofrecen hasta 10 millones de pesos para quienes den información y nos ayuden a capturar a los más buscados por homicidio”, indicó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana.

Lo que alarma a las autoridades es que cuatro de los ocho más buscados por homicidio, cometieron este delito en medio de una riña.

En el año 2025 se registraron 372 homicidios por riña, lo que representó el 32% del total de asesinatos.