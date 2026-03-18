Nuevo plan de premios de la Lotería de Cundinamarca: está en más de 28.000 millones de pesos
El nuevo esquema eleva el premio mayor a $10.000 millones y presenta una narrativa inspirada en el concepto de “tesoro”.
Este miércoles 18 de marzo, en el marco de la conmemoración de los 214 años de historia, la Lotería de Cundinamarca anunció el nuevo plan de premios que comenzará a aplicar a partir de este mes de abril en todo el territorio nacional.
Se pasó de 18 mil millones de pesos a más de 28 mil millones de pesos en total, siendo el premio mayor de 10 mil millones de pesos.
“Hemos tenido un ejercicio eficiente y eficaz que nos ha permitido aumentar la reserva técnica para entregar este premio a los compradores”, aseguró Maribel Córdoba Guerrero, Gerente Lotería de Cundinamarca.
Durante la vigencia 2025, la entidad alcanzó ventas por $59.455 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 3,96 % frente al año anterior. Más de 1,5 millones de personas resultaron ganadoras, mientras que las transferencias al sector salud superaron los $14.405 millones de pesos.
Además, se presentó una narrativa inspirada en el concepto de “tesoro”, con una serie de premios diseñados para generar mayor expectativa y emoción entre los jugadores.
Esta es la nueva bolsa de premios, incluye:
- Un premio mayor de $10.000 millones de pesos
- Una balsa millonaria de $500 millones
- Un tunjo de oro de $300 millones
- Una guaca secreta de $100 millones
- Tesoros adicionales de $50, $20 y $10 millones de pesos
Para 2026, la Lotería de Cundinamarca proyecta consolidar la venta virtual directa, ampliar su presencia en nuevas ciudades y realizar nuevos sorteos extraordinarios, con el objetivo de seguir creciendo y ampliar su alcance.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....