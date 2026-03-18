Ministro de la Protección Social realizará visita al HUEM

Cúcuta

El anuncio de la visita del ministro de la Protección Social Guillermo Jaramillo al hospital Erasmo Meoz genera grandes expectativas frente a los compromisos que se ha fijado el gobierno nacional con el centro médico.

El centro asistencial sigue soportando una mora en el pago de los servicios por parte de las Empresas Prestadoras de Salud, sumado a las deudas que por atención al migrante ha venido arrastrando.

Las directivas del hospital han venido trabajando en un plan de saneamiento fiscal, como también en acciones para fortalecer la infraestructura, ampliación de servicios y nuevas áreas que permitan consolidar su labor, siendo además el hospital más importante del oriente colombiano.

En medio de este panorama, las autoridades sanitarias esperan que el gobierno con su visita representada en el jefe de esa cartera, pueda ratificar el apoyo financiero que se requiere para sacar adelante la crisis que tiene el hospital derivada de deudas atrasadas y de los efectos que tienen los proyectos de reforma del presidente Gustavo Petro.

“Nosotros lo que esperamos es que el gobierno entienda que este es el hospital de todos, y que sus dificultades pasan por culpa del sistema, del modelo y de la falta de atención del ministerio a esta problemática” dijo uno de los trabajadores a Caracol Radio.

en reclamaciones de pago al mismo gobierno y a las Eps ante la necesidad de inyectarle oxigeno económico al Universitario, dada la alta demanda por prestación de servicios.

Pero al mismo tiempo