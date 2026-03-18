Homicidios han disminuido un 14% en Bogotá en los primeros tres meses del año, según Policía

Homicidios han disminuido un 14% en Bogotá en los primeros tres meses del año, según el Distrito. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Bogotá D.C

En medio de los últimos casos de muertes violentas en Bogotá, la Alcaldía y la Policía Metropolitana revelaron que el homicidio en la ciudad se ha reducido en un 14% a corte del 17 de marzo en comparación con la misma época del año pasado.

“Todavía nos falta, es cierto. Tenemos que avanzar más, es cierto. Tenemos que esclarecer todos los casos, es cierto y sobre todo tenemos que garantizar que no ocurran más casos”, aseguró el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

De acuerdo con las cifras del Distrito, en lo que va del año se han presentado 213 homicidios, mientras que en 2025 se presentaron 246 casos, lo que significa se presentaron 36 homicidios menos.

En lo que tiene que ver con sicariatos, también hubo una reducción de 49 casos. Se pasó de 145 sicariatos en los primeros tres meses de 2025 a 96 casos este año.

Sin embargo, las riñas se mantienen. Este año van 72 homicidios en medio de riñas, un caso menos en comparación con 2025.

“A nosotros nos tocó jugar con la obligación de enfrentar el crimen a la cara y no tenerle temor y desafiarlo. No solo mejoraron la cifras, sino en el aumento de las capturas”, señaló el secretario de Seguridad, César Restrepo.

El secretario destacó que la localidad de Antonio Nariño lleva 95 días sin homicidios teniendo en cuenta que esa localidad estaba en cifras críticas el año anterior.

110 capturas en los primeros tres meses de 2026

Todos los días en Bogotá se captura a un homicida. Entre los resultados presentados, se destacan importantes capturas como las de:

Alias “John Zeta”, señalado del homicidio de una menor de edad en la localidad de Los Mártires en 2025.

Amaury Javier Suárez Calderón, implicado en homicidio por sicariato en Usaquén.

Eduardo Danilo Sierra y Reinaldo Alfonso Hernández, investigados por el asesinato de un comerciante en Kennedy.

Jean Paul Bermúdez Palacio, vinculado a un homicidio ordenado por una estructura criminal en Ciudad Bolívar.

La incautación de armas 315 armas de fuego en 2026, un 25 % más que en el mismo periodo del año anterior. 49.000 armas blancas decomisadas, 12.000 más que en el mismo periodo que en 2025.