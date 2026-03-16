Alcalde de Medellín cuestiona la intención del bloqueo en La Alpujarra durante protesta indígena

Medellín

Según explicó el mandatario, dentro del grupo que llegó a la ciudad en la madrugada habría alrededor de 180 menores de edad, lo que generó preocupación por una posible instrumentalización de las comunidades y de los niños durante la protesta.

“Nosotros respetamos la protesta social y el derecho a la manifestación pacífica, pero lo que no vamos a permitir es que se presenten hechos de violencia ni que se vulneren los derechos de los demás ciudadanos”, afirmó el alcalde.

El mandatario también cuestionó el bloqueo del complejo administrativo, señalando que esta situación está impidiendo el ingreso de funcionarios públicos y de miles de ciudadanos que diariamente realizan trámites en oficinas como la de pasaportes, juzgados y dependencias de la Alcaldía y la Gobernación.

El alcalde también aseguró que se mantiene activo un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde la tarde anterior, con el fin de hacer seguimiento permanente a la situación y garantizar la seguridad tanto de quienes participan en la protesta como de la ciudadanía en general.

Durante su intervención, el mandatario señaló que las autoridades están revisando las condiciones en las que se produjo el traslado de los manifestantes a la ciudad. Según indicó, el grupo habría llegado en alrededor de 16 buses, lo que —afirmó— representa costos significativos de transporte y logística.

“Lo que a la gobernación le están haciendo inclusive un pedido de 130 millones de pesos que para desplazarse hasta un punto específico y entonces uno dice venga pero realmente cuál es el objetivo y algo peor algunos medios de comunicación entrevistaron a personas que llegaron a bloquear el ingreso a la alpujarra y cuando le preguntaron a alguna de las personas de la comunidad indígena de donde venían, no venía directamente de Urabá donde decían que venían para reclamar por unos derechos en San Juan de Urabá esta persona dijo que venía de tierra alta Córdoba del departamento de Córdoba que no sabía ni para qué estaba acá y que obedecía órdenes yo pregunto órdenes de quién y para qué”, expuso el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

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Por ahora, las autoridades esperan que las mesas de diálogo avancen en las próximas horas para lograr acuerdos que permitan levantar el bloqueo y restablecer el funcionamiento normal del centro administrativo.