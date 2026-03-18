Duro golpe contra la minería ilegal en Ciénaga, Magdalena

Magdalena

Soldados del Batallón de Montaña N.° 6 de la Segunda Brigada ejecutaron una operación contra la minería ilegal en el sector de Cerro Lucano, en el municipio de Ciénaga, Magdalena, donde lograron ubicar y desmantelar un punto de explotación ilícita de yacimientos mineros.

Durante el procedimiento fueron incautadas dos máquinas amarillas, dos clasificadoras, un motor, combustible y diversas herramientas utilizadas para la extracción de oro, elementos clave para el funcionamiento de esta actividad ilegal que afecta tanto el medio ambiente como la seguridad en la zona.

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Según estimaciones, la maquinaria permitía una producción diaria de entre 80 y 150 gramos de oro, lo que se traduciría en ingresos cercanos a los 300 millones de pesos mensuales, recursos que dejarán de fortalecer las economías ilícitas en la región tras este operativo.