De Gonzalo Jiménez de Quesada a un dinosaurio en la Plazoleta del Rosario en Bogotá

Durante el estallido social que se presentó en Bogotá en 2021, la comunidad indígena Misak tumbó, como forma de protesta, la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada que estaba en Plazoleta de la Universidad del Rosario, en el centro de la ciudad.

Estas acciones hicieron parte de una protesta simbólica para reivindicar la muerte y tortura de sus antepasados a manos de los conquistadores españoles, como lo fue Jiménez de Quesada.

Cinco años después de que el espacio estuviera vacío, este mes de marzo instalaron una estatua de un dinosaurio.

Se trata de un perijasaurus lapaz, un dinosaurio colombiano, y está ahí porque, según confirmó Caracol Radio, ese ya será un espacio para activaciones culturales.

En este caso, en la Universidad del Rosario se está llevando a cabo una exposición llamada ‘Ecos de gigantes’, de ahí que la universidad decidiera junto con el Distrito instalar la estatua del dinosaurio ahí hasta el mes de mayo de 2026.

Dicha exposición itinerante es gratuita y muestra los descubrimientos arqueológicos del país.

Una vez concluya la exposición en el mes de mayo, la estatua será retirada.

¿Qué pasará con la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada?

La escultura del conquistador se encuentra actualmente en el Museo Nacional. Según conoció este medio de comunicación, no se hará una restauración de la estatua por el momento y será trasladada al Museo de Bogotá aunque no está definida una fecha.