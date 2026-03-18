¿Cuál es la fecha de inscripción para Convocatoria Territorial 12? Departamentos participantes y más. Getty Images

En 2026, la Comisión Nacional del Servicio Civil administra una amplia oferta de concursos de méritos, destinados tanto para quienes buscan ingresar a trabajar en las diferentes entidades del Estado colombiano, como para los ciudadanos que buscan ascender en su respectiva carrera administrativa.

Uno de estos concursos es el denominado Territorial 12, para el cual la CNSC anunció el inicio de las inscripciones. La convocatoria brinda la oportunidad de trabajar en alcaldías, gobernaciones y diversas instituciones territoriales de ocho departamentos del país.

Inicialmente, la comisión abrirá el proceso de inscripciones para los servidores públicos que poseen derechos de carrera administrativa en las entidades que hacen parte del concurso y deseen participar en los empleos ofertados en la modalidad de ascenso y ascenso con reserva para personas con discapacidad.

¿Cuáles son las fechas de inscripciones para el concurso Territorial 12?

La CNSC anunció que las inscripciones para la modalidad de ascenso para la convocatoria Territorial 12 iniciarán el 27 de marzo de 2026 y finalizarán el 7 de abril.

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Como es habitual, el proceso se lleva a cabo a través de la plataforma SIMO y, para confirmar la participación en el concurso, los aspirantes deberán cancelar los siguientes valores, según el nivel del cargo solicitado:

Nivel profesional: $87.550

$87.550 Niveles técnico y asistencial: $58.400

Tenga en cuenta que las personas que se inscriban en las vacantes reservadas para personas con discapacidad no tienen que pagar los derechos de participación. De igual manera, para ser admitido en los procesos de selección de esta modalidad, deberá acreditar la discapacidad con el certificado correspondiente.

¿Cuáles son las entidades del concurso Territorial 12?

La convocatoria Territorial 12 aplica para entidades de ocho departamentos del país. Estos son los territorios y entidades participantes:

Atlántico (Gobernación del Atlántico)

Cundinamarca (IPYBAC Cundinamarca, Alcaldía de Girardot, Alcaldía de Soacha, Alcaldía de Funz, IDERF de Fusagasugá, Concejo Municipal de Mosquera)

Huila (Alcaldía de Pitalito, Concejo de Pitalito)

Caldas (Concejo Municipal de Manizales, Gobernación de Caldas, Asamblea Departamental de Caldas, Personería Municipal de Manizales)

Risaralda (Alcaldía de Pereira)

Bolívar (Gobernación de Bolívar)

Meta (Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM, Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta)

Norte de Santander (Gobernación de Norte de Santander, Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, Alcaldía de Villa del Rosario, Alcaldía de San José de Cúcuta, IMRD de Villa del Rosario)

¿Cómo inscribirse a los concursos en SIMO?

El Sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la oportunidad (SIMO) es la plataforma administrada por el CNSC que sirve como punto de entrada para que las personas se inscriban a los concursos de la entidad como Territorial 12.

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Para inscribirse a las convocatorias en SIMO, siga los siguientes pasos: