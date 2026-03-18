Colombia registra crecimiento económico en enero del 1.55%

Neiva registró una tasa de desempleo del 8,5% y se ubicó por debajo del promedio nacional, según el más reciente informe del DANE.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) confirmó que la economía colombiana registró un crecimiento del 1,55% en enero de acuerdo con el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE).

Este repunte modesto refleja una recuperación parcial en medio de desafíos en los sectores primarios y secundarios, manifestaron analistas del mercado.

El informe del DANE detalla que las actividades primarias, que incluyen el agro y la minería, sufrieron una contracción del 2,39% en comparación con el mismo mes de 2025. Esta caída se atribuye a factores estacionales y presiones en los precios de commodities, según los datos preliminares.

Por su parte, las actividades secundarias –compuestas por la industria y la construcción– también mostraron una ligera disminución del 0,97%. Estos resultados evidencian la persistente desaceleración en la producción manufacturera y obras civiles.

El motor del crecimiento provino del sector terciario, que expandió un robusto 2,73% respecto a enero del año anterior. Actividades como comercio, servicios financieros y transporte lideraron esta dinámica, compensando las debilidades en los otros componentes y aportando estabilidad al panorama económico general.

Analistas consultados destacan que, aunque el ISE de enero sugiere un inicio de año positivo, el desempeño mixto exige políticas focalizadas para reactivar el agro y la industria.