CNE declara como ganadora a María Yaneth Sabogal de la curul de paz en el Tolima

Tolima

El Consejo Nacional Electoral declaró la elección de María Yaneth Sabogal como Representante a la Cámara en la CITREP 15, curul que representa a las víctimas del conflicto armado en los municipios de Ataco, Chaparral, Rioblanco y Planadas.

La decisión se da luego de nueve días de realizadas las elecciones del pasado 8 de marzo y de resolver cerca de doce reclamaciones procedentes de la Comisión Escrutadora Municipal de Ataco.

Cada uno de los delegados del CNE, acompañados por el Tribunal de Garantías creado especialmente para esa zona del departamento, el Ministerio Público y testigos acreditados por las agrupaciones sociales postulantes confirmaron el resultado en la tarde del martes 17 de marzo.

María Janeth Sabogal representó la lista de Asoambeima. Sabogal fue secretaria de la Mujer del Tolima y es una figura cercana a la estructura ´Barretista´ mencionan en los mentideros políticos.

Se espera que el acto de entrega de la credencial se realice el miércoles 18 de marzo a las 11:00 de la mañana según informó el Conejo Nacional Electoral en un comunicado a la opinión pública.

Por otra parte, a los otros seis representantes a la Cámara del Tolima el Consejo Nacional Electoral entregó la credencial el pasado lunes 16 de marzo en la sede centro de la Universidad del Tolima. Los representantes a la Cámara del departamento son Guillermo Alvira, Delcy Isaza, Alejandro Martínez del Partido Conservador, Marco Emilio Hincapié y Renzo García del Pacto Histórico y finalmente Carlos Edward Osorio del Centro Democrático.