Bomberos de Neiva, en la mira de la delincuencia durante emergencias

Neiva

La labor del Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva se ha visto empañada por hechos de inseguridad que ponen en riesgo tanto al personal como a los equipos utilizados en la atención de emergencias. Según voceros de la entidad, los uniformados no solo enfrentan incendios, vendavales y caídas de árboles, sino también situaciones delictivas mientras cumplen su deber en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los casos más recientes ocurrió tras el fuerte vendaval registrado el pasado 8 de marzo, que dejó un total de 149 emergencias. Durante la atención de un árbol de gran tamaño en una institución educativa del sector Buenos Aires, los bomberos fueron abordados por delincuentes armados que los intimidaron para despojarlos de una motosierra, herramienta clave para su trabajo.

Según Nancy Trujillo, directora de gestión de riesgo de Neiva, comento que “el equipo fue recuperado al día siguiente, evitando mayores afectaciones en la operatividad del organismo de socorro. No obstante, el hecho generó preocupación entre las autoridades, quienes reconocen la vulnerabilidad del personal al momento de atender situaciones en campo, especialmente en zonas con presencia de actores delincuenciales”.

En paralelo, avanza el proceso para la dotación y puesta en funcionamiento de la subestación de bomberos Las Palmas, cuya inversión supera los 8.230 millones de pesos en infraestructura y contempla cerca de 400 millones adicionales para su equipamiento, con miras a su operación en 2026.