Bloqueo de la puerta del relleno sanitario de Ibagué afecta a más de 600 mil habitantes del Tolima

Ibagué

El cierre de la puerta del relleno sanitario La Miel por parte de la comunidad del sector comienza a generar un complejo panorama para la recolección de basuras en los municipios de Ibagué, Ambalema, Cunday, Ortega y Suárez, poblaciones en las que viven más de 600 mil ciudadanos.

La situación se presenta por el inconformismo de los propietarios de predios en la Hacienda La Miel por el aumento superior al 1.000% en sus facturas del predial, luego de la actualización catastral realizada por parte de la Alcaldía de Ibagué.

Según la empresa Interaseo, operadora del relleno sanitario y encargada de la recolección de residuos sólidos en estas poblaciones, el bloqueo adelantado impide adelantar el proceso.

La compañía aseguró a través de un comunicado a la opinión pública que mientras no se habilite el acceso al relleno sanitario por parte de las autoridades competentes, se mantendrán novedades en la prestación del servicio de recolección en algunos sectores de los municipios mencionados.

“Nuestro equipo operativo se encuentra implementando las acciones definidas en el Plan de Emergencias y Contingencias (PEC) para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, indicó la empresa.

Finalmente, hicieron un llamado a la comunidad para que se abstengan de sacar los residuos a la vía pública mientras persista esta situación y hacerlo únicamente cuando los vehículos recolectores estén transitando por sus sectores.

Dato: En el sector de La Miel en los últimos años se ha generado un importante desarrollo urbanístico sobre todo en la construcción de viviendas campestres en las que se han invertido importantes recursos. El inconvenientes es que al vender partes del terreno no se le hizo una ficha catastral aparte al nuevo comprador lo que ocasiona el aumento.