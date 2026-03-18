Batallón en Ocaña completa cuatro días sin agua por millonaria deuda

Norte de Santander.

Más de cuatro días completan sin servicio de agua potable en el Batallón Francisco de Paula Santander, ubicado en el municipio de Ocaña, luego de que la empresa ESPO S.A. suspendiera el suministro por una deuda que supera los 200 millones de pesos.

La medida ha dejado a más de 600 militares sin acceso al recurso básico, generando una situación que ya empieza a ser catalogada como una emergencia sanitaria al interior del cantón militar.

No es la primera vez que se presenta este tipo de suspensión por mora en los pagos, lo que vuelve a poner en evidencia las dificultades en la gestión del servicio.

Ante el panorama, el Ejército Nacional instauró una acción de tutela con el fin de reclamar el mínimo vital de agua para garantizar las condiciones básicas dentro de la unidad.

Sin embargo, hasta el momento no se ha producido una decisión judicial frente a esta solicitud.

De manera paralela, a esta hora se adelanta una reunión entre representantes del batallón y de la empresa de acueducto, en busca de llegar a un acuerdo de pago que permita restablecer el servicio en el menor tiempo posible y superar la contingencia que afecta a cientos de uniformados.