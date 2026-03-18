Autoridades rechazan agresión a agentes de tránsito en Cúcuta

Cúcuta.

Un hecho de violencia contra agentes de tránsito se registró en Cúcuta, cuando dos hombres, al parecer alterados, descendieron de sus motocicletas y agredieron físicamente a dos alféreces que realizaban labores de control en la ciudad.

De acuerdo con la información conocida, los funcionarios adelantaban un procedimiento de verificación cuando se produjo la reacción violenta de los motociclistas, generando rechazo entre las autoridades locales.

Tras lo ocurrido, el alcalde Jorge Acevedo anunció que se tomarán medidas legales contra los responsables y enfatizó que este tipo de comportamientos no serán tolerados.

“Tuvimos un hecho que no vamos a dejar pasar por alto, vamos a denunciar a esas personas que agredieron a los agentes de tránsito. A los funcionarios públicos se les respeta. Ellos están tratando de colocar orden en la ciudad de Cúcuta. Esto no lo vamos a permitir”, señaló el mandatario.

Acevedo también hizo referencia a que uno de los agentes agredidos hace parte de un proceso de inclusión de la administración municipal, lo que, según indicó, agrava la gravedad de lo sucedido.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Joan Botello, rechazó de manera categórica la agresión y reiteró el llamado al respeto hacia los funcionarios.

“La administración municipal da un rechazo categórico ante todo acto de violencia contra los agentes de tránsito. Los agentes están realizando un control pedagógico de sensibilización y también haciendo cumplir la norma, les exigimos respeto”, afirmó.

Las autoridades avanzan en la identificación de los agresores, mientras reiteran que estos hechos podrían acarrear sanciones judiciales.