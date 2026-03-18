Autoridades de Ibagué revelan que disidencias alias Calarcá insisten en llegar la ciudad

Ibagué

El secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, reveló en medio de una sesión de debate de control político en el Concejo de Ibagué que integrantes de la estructura Joaquín González de las disidencias de las Farc de la línea de alias ´Calarcá´ han intentado por todos los medios asentarse en la capital del Tolima, pero no lo han logrado.

“26 éxitos contra los bandidos de la Joaquín González en Ibagué durante el año pasado se han intentado meter por todos los lados, 45 kilómetros tenemos de frontera con Rovira y no han podido por el trabajo de inteligencia de METIB y Detol de una vez se sacan del municipio”, dijo Francisco Espín.

El último golpe fue adelantado en medio de un operativo de un grupo especial del GAULA de la Policía con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial en el que allanaron una finca en la vereda San Rafael, jurisdicción del corregimiento Coello Cocora, donde materializaron la captura en flagrancia de dos hombres, padre e hijo, presuntos integrantes de la estructura ‘Joaquín González’, por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

La operación se desarrolló dando cumplimiento a una orden de allanamiento emitida por una fiscalía de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

Los detenidos son un hombre de 43 años que tiene varias anotaciones judiciales, por los delitos de amenaza, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir con fines de porte y tráfico de armas. Y el segundo un joven de 21 años, hijo del primer capturado, en este caso no registra antecedentes judiciales.

Dato: los capturados presuntamente harían parte del círculo cercano de alias ‘Marcos’ cabecilla del frente Jorge Suarez Briceño, que lidera en el país alias ´Calarcá´.

Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía Especializada de la Dirección contra las Organizaciones Criminales, al primero de los capturados le imputo los delitos de porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir con fines de extorsión, y a su hijo solo porte ilegal de armas de fuego.