Autoridades buscan agresores de alféreces en Cúcuta

Cúcuta

Las autoridades en Cúcuta buscan a dos hombres agresores de un grupo de alfereces que en las calles de la ciudad que arremetieron contra los funcionarios de movilidad.

El hecho que se volvió viral en redes sociales y que causó rechazo, indignación, ha despertado reacciones en la ciudadanía, en el gobierno municipal, en la secretaría de tránsito.

El alcalde de la ciudad Jorge Acevedo dijo a Caracol Radio que “vamos a ir hasta las últimas consecuencias, esto no lo vamos a permitir, el abuso, la agresión y el maltrato deben ser castigados”.

A su turno, el secretario de transito Johan Botello expresó su solidaridad con los funcionarios agredidos y advirtió que llegaran a instancias judiciales para que los responsables del hecho violento respondan.

La ciudadanía pidió el gobierno local definir el alcance del papel que tienen hombres y mujeres en las calles cumpliendo con la seguridad vial y movilidad.