Aumentan las tarifas del transporte público en Cúcuta

Cúcuta.

El Área Metropolitana de Cúcuta anunció un incremento en las tarifas del transporte público colectivo e individual, medida que empezará a regir desde el 20 de marzo de 2026 en el caso de las busetas, mientras que para los taxis será de aplicación inmediata.

Según lo informado, el ajuste tarifario se definió tras un estudio técnico en el que se tuvieron en cuenta factores como el incremento del salario mínimo, los costos operativos y la sostenibilidad del sistema de transporte en la región.

En el caso del transporte público colectivo, la tarifa para las rutas urbanas entre Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario quedó establecida en $3.400.

Para rutas metropolitanas, los valores varían entre $3.600 hacia La Garita (Los Acacios), $3.800 a El Zulia y hasta $4.000 en trayectos como San Cayetano y Cornejo.

En otras rutas, las tarifas presentan incrementos más altos, como $7.300 hacia la vereda Puerto Lleras, $8.400 a Agua Clara y $9.800 en el recorrido entre Cúcuta y Puerto Santander.

Por su parte, en el transporte público individual, se fijó una carrera mínima de $8.000 y un valor de arranque o “banderazo” de $4.500.

Además, cada unidad tendrá un costo de $83 por cada 50 metros o 25 segundos.

También se establecieron recargos, entre ellos $2.000 en horario nocturno, domingos y festivos, así como un cobro adicional de $5.000 para servicios hacia el aeropuerto.

Dentro de las nuevas disposiciones, se incluyeron tarifas específicas para trayectos fuera del casco urbano, como $150.000 hacia Puerto Santander, $58.000 a San Cayetano y $37.000 a El Zulia.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan garantizar el equilibrio económico del sector transporte y la continuidad en la prestación del servicio en el área metropolitana.