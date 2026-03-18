Ataque con dron genera nuevo desplazamiento en el Catatumbo

Norte de Santander.

Un nuevo hecho de violencia se registró en el Catatumbo, luego de un ataque con dron cargado con explosivos que dejó varias viviendas afectadas en el corregimiento Filo El Gringo, en el municipio de El Tarra.

De acuerdo con la información conocida, la acción sería atribuida a la disidencia de las Farc que delinque en esta zona, generando afectaciones directas a la población civil y daños en al menos varias estructuras habitadas.

Como consecuencia de este ataque, al menos seis familias se vieron obligadas a abandonar sus viviendas y desplazarse hacia el casco urbano, incluyendo habitantes del corregimiento y del sector conocido como el kilómetro 77, en zona rural.

La situación ha incrementado el temor entre los habitantes de esta región del Catatumbo, donde en los últimos meses se ha evidenciado un recrudecimiento de las acciones violentas por parte de grupos armados ilegales.

La Personería municipal adelanta el acompañamiento a las familias que han resultado desplazadas de los últimos ataques violentos por parte de este grupo armado en esta zona del departamento.