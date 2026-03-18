Amenazan Concejal de Buenaventura por supuestamente, estar detrás de los bloqueos que en el Puerto

La Corporación Concejo Distrital de Buenaventura expresó su respaldo y solidaridad con los concejales afectados.

La vicepresidenta del Concejo, Libia Mosquera, realizó una denuncia pública tras la circulación de un panfleto en el que, según indicó, se le señala de manera irresponsable de estar detrás de los bloqueos que se han registrado en este Puerto sobre el mar Pacífico.

La concejal rechazó categóricamente estas afirmaciones, asegurando que son falsas y que buscan afectar su buen nombre.

Manifestó que no es la primera vez que intentan difamarla, pues en otras ocasiones también ha sido blanco de mensajes ofensivos y ataques que buscan desacreditar su labor pública.

La vicepresidenta indicó además que las amenazas han llegado a través de redes sociales y a su número telefónico personal, situación que considera grave y que pone en riesgo su integridad y la de su familia.

Otras amenazas

A esta situación se suma la denuncia realizada por el concejal Luis Enrique Prado, miembro de la Comisión Cuarta de Acción Social y Derechos Humanos, denuncio que otra persona recibió amenazas de muerte luego de pronunciarse públicamente sobre presuntas advertencias relacionadas con la posible presencia o acciones de la denominada “primera línea” en la ciudad.

Por su parte, el presidente de la Comisión Cuarta, Luis Henry Montaño, también expresó su preocupación frente a este tipo de situaciones, señalando que actualmente cualquier pronunciamiento frente a hechos violentos o problemáticas de seguridad genera de inmediato amenazas contra quienes alzan su voz.