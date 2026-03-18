Amanda López asume curul de paz en reemplazo de Diógenes Quintero

Norte de Santander.

Amanda López Hernández se posesionó como representante a la Cámara por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), en reemplazo del fallecido congresista Diógenes Quintero, quien había sido elegido para representar al Catatumbo en este mecanismo especial.

El acto fue liderado por el presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, Julián López Tenorio, quien oficializó su llegada al Legislativo para completar el periodo constitucional.

López Hernández llega a esta curul como parte de la lista de la Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí, organización con la que participó en las elecciones de 2022 y que obtuvo la representación del Catatumbo en estas circunscripciones creadas para las víctimas del conflicto armado.

Su designación se da por el mecanismo de reemplazo establecido para estas curules, que no contempla nuevas elecciones, sino la continuidad a través del siguiente candidato inscrito en la misma lista.

La nueva congresista es reconocida en la región por su trabajo como lideresa social y víctima de desplazamiento forzado, con trayectoria en procesos organizativos comunitarios enfocados en la defensa de los derechos de las víctimas.

Con su llegada al Congreso, asume el reto de dar continuidad a la representación del Catatumbo en un escenario nacional, en medio de las persistentes problemáticas de violencia, abandono estatal y crisis social que afectan a esta subregión de Catatumbo.

Su agenda estará marcada por la defensa de los derechos humanos, la implementación del acuerdo de paz y la visibilización de las necesidades de las comunidades que históricamente han sido golpeadas por el conflicto armado.