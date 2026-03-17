“Subieron el predial por los préstamos del alcalde”: Leonardo Jácome, concejal de Cúcuta

Cúcuta.

Aumentan las críticas en Cúcuta por los elevados costos del impuesto predial, una situación que ya empieza a golpear el bolsillo de más de 4 mil contribuyentes.

El concejal Leonardo Jácome aseguró en Caracol Radio que el incremento estaría relacionado con el endeudamiento del municipio.

“El aumento del predial obedece al sobreendeudamiento que tiene la ciudad, tras un crédito cercano a los 300 mil millones de pesos. Los ingresos corrientes ya no están alcanzando y en 2024 se contrató una empresa barranquillera que terminó elevando el cobro en toda la ciudad”, afirmó.

El cabildante advirtió que, aunque el ajuste ya se refleja en sectores específicos, el impacto será generalizado.

“Hoy lo están aplicando en comunas como la 2 y la 5, pero más adelante el incremento será para toda Cúcuta. Lo preocupante es que no obedece a la realidad física, jurídica ni económica de los predios”, señaló.

Jácome también desmintió que exista la obligación de actualizar el catastro cada cinco años y explicó que la normativa actual solo permite ajustes puntuales. “Eso es falso. La ley cambió en 2019 y lo que existe es el catastro multipropósito, que permite actualizaciones parciales, no subirle el predial a toda la ciudad de manera general”, precisó.

Finalmente, cuestionó la falta de explicaciones por parte de la administración municipal y pidió claridad frente a los cobros.

“La gente no tiene claridad y el alcalde no ha querido dar la cara. Que salgan a explicar por qué están subiendo el predial. Incluso, le diría a la gente que no pague todavía hasta que se revisen esas tarifas”, concluyó.