Sale de la Cancillería Carlos Orozco, director de Talento Humano

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Fuentes de la Cancillería de Colombia confirmaron a Julio Sánchez Cristo, en el programa 6AM W, la salida del director de Talento Humano, Carlos Orozco.

De acuerdo con la información conocida, la decisión se habría dado en medio de inconformidades por parte de la canciller, Rosa Villavicencio, quien manifestó molestias tras detectar movimientos administrativos que, al parecer, se estaban ejecutando sin su autorización directa.

Según fuentes cercanas al proceso, la ministra habría advertido irregularidades en trámites relacionados con traslados y nombramientos dentro de la entidad. Al revisar con mayor detalle estos procedimientos, encontró que se estaban firmando decisiones que no contaban con su visto bueno, lo que generó tensiones internas y cuestionamientos sobre el manejo del área de Talento Humano.

Estas situaciones habrían llevado a un deterioro en la confianza entre la alta dirección de la Cancillería y el entonces funcionario, lo que finalmente derivó en su salida del cargo.

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