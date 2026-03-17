Presidente Petro acata fallo y rectifica señalamientos contra personero de Ocaña

Norte de Santander.

El presidente Gustavo Petro rectificó este lunes los señalamientos que había hecho contra el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez Lanzziano, en cumplimiento de la orden emitida por el Consejo de Estado dentro de una acción de tutela que amparó sus derechos fundamentales.

La retractación se dio durante el consejo de ministros del 16 de marzo de 2026, donde el mandatario leyó un documento oficial con el que dejó sin efectos sus afirmaciones previas. “En cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado del 17 de octubre de 2025 […] rectifico las manifestaciones realizadas ese día”, dijo al iniciar la lectura.

Acto seguido, el jefe de Estado reconoció que sus declaraciones no tenían sustento: “No existe fundamento alguno que permita asociar al señor Jorge Armando Bohórquez […] con apoyo a la insurgencia de grupos armados ilegales”, en referencia a los señalamientos que lo vinculaban con el ELN en el Catatumbo.

En el mismo pronunciamiento, Petro retiró de forma expresa cualquier acusación: “En consecuencia, retiro de manera clara e inequívoca cualquier señalamiento en ese sentido”, y añadió que el funcionario “ha actuado en el marco de sus funciones constitucionales como servidor público”.

El mandatario también incluyó un mensaje institucional al señalar que su gobierno “respeta y valora la labor de todos los personeros municipales, defensores de derechos humanos y autoridades locales”, en una región especialmente sensible por el conflicto armado como el Catatumbo.

Esta intervención se da meses después de que el Consejo de Estado concluyera que tanto el presidente como el ministro del Interior, Armando Benedetti, vulneraron derechos como el buen nombre, la honra, la seguridad y la vida del personero, al emitir señalamientos sin verificación que lo expusieron en un entorno de riesgo.

Tras finalizar la lectura, el presidente hizo un comentario dirigido a Benedetti: “Usted fue el que empezó eso”, a lo que el ministro respondió: “Yo también la rectifiqué”, recordando que ya había cumplido la orden judicial en noviembre de 2025 mediante una publicación en su cuenta de X.

Con esta declaración pública, el mandatario da cumplimiento a la exigencia del alto tribunal, que le ordenó rectificar en una intervención oficial y dejar sin efecto cualquier vínculo entre el personero de Ocaña y estructuras armadas ilegales.