Preocupación en usuarios por anuncios de liquidación de EPS hecha por el gobierno

Cúcuta

Luego del anuncio del jefe de estado Gustavo Petro de liquidar las empresas del sector salud que están en quiebra, surgieron interrogantes entre los usuarios por el futuro de la atención.

Los pacientes llamaron la atención por la incertidumbre que puede generar esta situación dentro de los diferentes afiliados teniendo en cuenta la radiografía que tienen hoy estas entidades.

“El presidente sale a decir cualquier cosa, y a dar ordenes violando las normales legales y pasando por encima de las autoridades competentes, esto no es así” dijo un veedor que pidió reserva de su nombre.

Otro, Carlos Ronderos dijo que “ahora con esto que supuestamente van a liquidar lo que uno desearía saber es para donde nos van a mandar, quien nos va a suministrar los servicios y todo el derecho a la salud”.

Aunque solo se trató de un anuncio el hecho generó preocupación por la precaria atención que hoy tiene la red pública y privada derivada de esta crisis sanitaria,.