Prenominados Premios India Catalina 2026: Lista completa de la edición 42

Los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual continúan su legado de reconocer la excelencia y diversidad de la producción audiovisual nacional e iberoamericana. En esta edición, el proceso de pre-nominación ha sido reforzado con la participación de 19 asociaciones y gremios de la industria, garantizando una selección rigurosa y representativa.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Las producciones y talentos postulados fueron evaluados en una etapa de curaduría especializada, llevada a cabo por delegados expertos de organizaciones como Asociación

Colombiana de Actores y Actrices (ACA), Asociación de Sonido Cinematográfico, Asociación de Directores de Fotografía de Colombia (ADFC), Asociación Colombiana de Locutores y Comunicaciones, Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicaciones, Red Colombiana de Escritores Audiovisuales, Radio y Nuevas Tecnologías, PAC, EGEDA Colombia, FIPCA, , INPUT Colombia, ATAAC, GEMA, Asociación de Diseño de Vestuario, Sociedad de Gestión de Directores Audiovisuales DASC, Centro de Cultura de Actores, Sociedad Colombiana de Gestión, DAVID the agency, Green Projections, Corporación Colombiana Documentalistas ALADOS, y delegados del públicos en sus categorías correspondientes. Este ejercicio contó con la auditoría de la firma JAHV McGregor, asegurando transparencia e integridad en cada fase del proceso.

A continuación, presentamos la lista de prenominados en cada una de las categorías:

GRUPO: FICCIÓN

Mejor Telenovela - Desierta

Mejor Serie de Ficción

• Delirio - Tis Studios/Netflix

• Efecto Droste - Maki Films SAS/Abre Cámara MinTIC

• Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• La Huésped - CMO Studios/Netflix

• La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

• La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Medusa - TIS Studios/Netflix

• No Matarás - Canal Institucional

• Simplemente Alicia - Estudios RCN/Netflix

• Sin Límites - Movie Box/Canal Trece

Mejor Miniserie o Serie Corta

• Ciudadano Extranjero - Ideas INK SAS/Canal TRO/Abre Cámara MinTIC

• Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

• El joven de la foto - Origen Laboratorio Audiovisual/Abre Cámara MinTIC

• Foley - 1.85 Cine SAS/Abre Cámara MinTIC

• Indira, la fuerza del dolor - Pato Mojados Producciones SAS/Abre Cámara MinTIC

• La despedida - Primutaf SAS/Abre Cámara MinTIC

• Manes S3 - Estudios RCN/Amazon Prime

• Milo y yo - Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC

• Rediseñada por accidente - MusaLab SAS/Abre Cámara MinTIC

• Sin Justa Causa - Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

Mejor Dirección de Ficción

• Carlos Moreno, Claudia Pedraza - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• David Muñoz - Ciudadano Extranjero - Ideas INK SAS/Canal TRO/Abre Cámara MinTIC

• Felipe Cano y María Gamboa - Medusa - TIS Studios/Netflix

• Julio Jorquera y Rafael Martinez - Delirio - Tis Studios/Netflix

• Luis Alberto Restrepo - Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

• Luis Alberto Restrepo - La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Mateo Stivelberg, María Gamboa y Laura Tatiana Bohórquez - La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

• Santiago Vargas - Lucho Matacho - MáquinaSanta Producciones/Canal TRO/Abre Cámara MinTIC

• Sebastián Moya - Sin Justa Causa - Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

• Víctor Quesada - Milo y yo - Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC

Mejor Libreto de Ficción

• Ana Maria Parra - - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Andrés Burgos y Verónica Triana - Delirio - Tis Studios/Netflix

• César Betancur “Pucheros” y Sergio Valencia - Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia.

• Dago García – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix.

• Guido Jácome - Ciudadano Extranjero - Ideas INK SAS/Canal TRO/Abre Cámara MinTIC

• Guido Jácome - La Cuarta Sur - Pilar Fernández Manager y Producción SAS/Canal TRO/Abre Cámara MinTIC

• Laura Pérez Montaña, Juan Camilo Velandia Quijano y Víctor Quesada - Milo y yo - Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC

• Miguel Ángel Baquero - La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Sebastián Moya y Camila Guzmán - Sin Justa Causa - Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

• Luz Alexi Castillo - Indira, la fuerza del dolor - Pato Mojados Producciones SAS/Abre Cámara MinTIC

Mejor Actriz Protagónica

• Ana Maria Arango - Fabrica Sueños - Espacio Cardinal SAS/Abre Cámara MinTIC

• Ana María Orozco - Betty La Fea - La Historia continua S2 - Estudios RCN/Amazon Prime

• Carmen Villalobos - La Huésped - CMO Studios/Netflix

• Carolina Gómez .- Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Estefanía Piñeres - Delirio - TIS Studios/Netflix

• Francisca Estévez – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix.

• Isabel Cristina Olano Paredes - Indira, la fuerza del dolor - Pato Mojados Producciones SAS/Abre Cámara MinTIC

• Jacqueline Arenal - Rediseñada por Accidente - MusaLab SAS/Abre Cámara MinTIC

• Verónica Orozco - Simplemente Alicia - Estudios RCN/Netflix

• Victoria Hernández - Sin Justa Causa - Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

• Viviana Serna - La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mejor Actor Protagónico

• Emiliano - La Cuarta Sur - Pilar Fernández Manager y Producción SAS/Canal TRO/Abre Cámara MinTIC

• Emmanuel Restrepo - La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

• Jason Day - La Huésped - CMO Studios/Netflix

• John Alex Toro - Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

• José Restrepo - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Juan Camilo Castillo - Milo y yo - Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC

• Juan Pablo Raba - Delirio - TIS Studios/Netflix

• Juan Pablo Urrego - La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Mario Jurado - Sin Justa Causa - Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

• Nelson Camayo -.La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mejor Actriz de Reparto

• Ana Maria Sánchez - Lucho Matacho - MáquinaSanta Producciones/Canal TRO/Abre Cámara MinTIC

• Consuelo Luzardo - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Consuelo Luzardo - Milo y yo - Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC

• Conny Camelo - Simplemente Alicia - Estudios RCN/Netflix

• Diana Ángel - Milo y yo - Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC

• Gloria Gómez - La Rebelión de los corazones rotos - Virgen Santísima/Abre Cámara MinTIC

• Margalida Castro - Sin Justa Causa - Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

• Maria Cristina Pimiento - Milo y yo - Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC

• Paola Turbay - Delirio - TIS Studios/Netflix

• Tata Ariza - - La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mejor Actor de Reparto

• Diego Vásquez – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Erik Rodríguez – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Jose Lombana - La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Julián Arango - Betty La Fea - La Historia continua S2 - Estudios RCN/Amazon Prime

• Juan Pablo Urrego - Delirio - TIS Studios/Netflix

• Julian Díaz- Francisco El Hombre - Nieto y Briceño Multigráficas LTDA/Telecafé

• Lucas Buelvas - La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Ramiro Meneses - Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

• Ricardo Vesga - - La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Sebastián Martínez - Medusa - TIS Studios/Netflix

Actriz o Actor revelación del año

• Iván Piñacue – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Juliana García - La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

• Karen Lizardi - Proyecto Final .- Productora Hágalo Real Films SAS/Abre Cámara MinTIC

• Laura Pérez Montaña - Milo y yo - Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC

• Nicolás Santa - El Joven de la foto - Origen Laboratorio Audiovisual/Abre Cámara MinTIC

GRUPO: DOCUMENTAL, PERIODÍSTICO Y DEPORTIVO

Mejor Documental

• Armero 1985 - Teleantioquia

• Canción para mi Tere - Teleantioquia

• Chiribiquete - Señal Colombia RTVC

• COPES - Buen Día Studios/Amazon Prime

• Laura Bozzo- Trailer Films/VIX

• Los temibles incomprendidos - Divinglife Studios

• Nada que curar: Pasionaria . Capital

• ¿Quién quemó el bus? - Señal Colombia RTVC

• Tabares Toro: Tiempo que Pasa, Verdad que se Acerca - Canal Institucional

• VIH, La Causa Justa - Trailer Films/VIX

Mejor Serie Documental

• Adiós a las Sirena - Cambio de Ojos SAS/Abre Cámara MinTIC

• A primera vista - Cine de Amigos /Telepacifico

• Arrullo Azul, Canto de Ballenas y humanos - Viso producciones/Werebere/MinTIC

• El Álbum de los fotógrafos - Señal Colombia

• El Cuerpo que habito - Proud Content/Abre Cámara MinTIC

• Linaje - Fundación Endémica Estudios/Abre Cámara MinTIC

• Navegantes T1 - Buenavidafilms/Señal Colombia

• Origen Diverso - Viento en Popa/Telepacifico

• Salseando Ando - La Cuadra Visual/Telepacifico

• Tesoros Olvidados Segunda Temporada - Hiper Next Media SAS/RTVC Señal Colombia

Mejor Noticiero Nacional

• Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias.

• Noticentro 1- Edición Central- Canal 1

• Noticentro 1 - Televista - Canal 1

• Red+ Noticias – Red+ TV.

• RTVC Noticias – Señal Colombia RTVC

Mejor Noticiero Regional o Local

• Citynoticias – CityTV.

• Informativo Ahora - Capital

• Noticias TeleMedellín - Telemedellín.

• Noticiero 90 minutos - Universidad Autónoma de Occidente/Telepacífico.

• Oriente Noticias - Canal TRO.

• Teleantioquia Noticias – Teleantioquia.

• Teleislas News - Teleislas

• Telecafé Noticias – Teleacafé

• Telepacífico Noticias – Telepacífico.

Mejor Presentador(a) de noticias

• Andrea Gómez - Noticias Telemedellín - Telemedellín

• Aníbal Alvarado– Citynoticias – CityTV.

• Blanca Sánchez - Noticentro 1 Televista- Canal 1

• Lina Pulido – Citynoticias – CityTV.

• Marcia Villanueva .- Oriente Noticias - Canal TRO

• María Fernanda Navia - Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias.

• Margarita Ortega - Noticentro 1 Edición Central - Canal 1

• Paula García García - Red+ Noticias – Red+ TV.

• Rafael Niño - Citynoticias – CityTV.

• Silveth Mitchell - Teleislas News Weekend- Teleislas

Mejor Producción Periodística

• Detrás del ring - Telecaribe

• El Espejo - Temporada 1: El cine sana - Corporación audiovisual El Espejo/RTVC Play

• El puente de la vida - Canal Trece

• Hablemos Bogotá - Capital

• Hacer el bien sin mirar a quien - Johnatan Nieto Blanco

• La Ventana del Caribe - Telecaribe

• Investigaciones Teleantioquia - Teleantioquia

• Testigo Directo - Rafael Poveda Televisión

• Pérdida de la raizalidad - Teleislas News- Teleislas

• Reportajes Telepacífico Noticias - Trata de Personas: Criminalidad Forzada- Telepacífico

Mejor Producción Deportiva

• Centenario del Junior - Telecaribe

• Contragolpe - Canal Trece

• Detrás del Ring - Telecaribe

• Fuerza y Gloria - Telecaribe

• Juegos Bolivarianos - Telepacífico

• Liga Profesional Colombiana de Fútbol Femenino- Señal Colombia RTVC

• Otra Parte de la Historia - Telemedellín

• Sigue Rodando - 1428 Media INC/Abre Cámara MinTIC

• Terreno de Juego - Telecafé

• Un Corazón para Paula - Telemedellín

Mejor Presentador(a) de Deportes

• Antonio Casale – Contragolpe – Canal Trece

• Jesús Rincón - Citynoticias - CityTV

• Johanna Moreno - Torneos Golf/Directv Sport

• Julie Torres - RTVC Noticias – Señal Colombia - RTVC

• Laura Ruiz - RTVC Noticias – Señal Colombia – RTVC

• María Fernanda Reyes - Citynoticias – CityTV

• Yon Jairo Miranda - Sin Camisetas - Telepacífico

• Ricardo Alfonso - RTVC Noticias - Señal Colombia - RTVC

• Santiago Aristizabal - Cambio de Frente - Telemedellín.

• Sheyla García - Sistema Informativo Teleantioquia Noticias - Teleantioquia

Mejor Producción de inclusión social (Con el apoyo de Coca Cola)

• Cielo Púrpura - Canal Trece

• Cuerpos que hablan - Canal Trece

• El Alma del viche - Imperio Comunicaciones - Telepacífico.

• El Río lloró - Fundación De Medios de Comunicación Étnico y Ambientales/Abre Cámara MinTIC

• Nada que Curar: Pasionaria - Guoquitoqui/Capital

• Origen Divergente - Viento en Popa/Telepacífico

• Realidad Divergente - Fumceta/Telepacífico

• Sembradoras - Lakes Films/Abre Cámara MinTIC

• Vivir en plenitud - Telecaribe

• V de Vergüenza - Imaginario Audiovisual/Teleantioquia

Mejor Producción de canal comunitario

• El fotógrafo de la Revolución - Fundación Magdalena Medios de Comunicación/MAG Media SAS/Abre Cámara MinTIC

• El Oasis de la Vida - Asociación de Usuarios de la Antena Parabólica de Génova Quindío/Abre Cámara MinTIC

• La Vorágine de Jose Eutanasia - Liga Comunitaria de Televidente del Pital/Abre Cámara MinTIC

• Voces de la Gran Convención: Recorriendo la Historia que nos Une - Fundación Convergentes

GRUPO: VARIEDADES, REALITY, COMEDIA Y MUSICAL

Mejor Producción de Variedades

• Amigos a la Parilla - Cero Vegano/Telemedellín

• Bravíssimo – CityTV

• DaMusic - Teleislas

• De Rolling con el Cuy - Pulux/Eva Producciones/HD Comedy/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO

• El Café De La Mañana - Canal TRO

• El Turno de la Noche - Distribuciones Logístico GMB/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO

• La Nevera Sonora - Capital

• Ñam vs. Ñam: Batalla en la cocina - Cámara Televisión/Warner Bros Discovery

• Salió el Sol - Canal Trece

• Tu Casa - Un Hogar con Mabel Cartagena - Game Content Agency/Warner Bros Discovery

Mejor Presentador(a) de Variedades

• Carolina Cuervo - Manos al Fuego -Baquin Medios Publicitarios/Canal Trece

• Damaris Rodríguez - El Café De La Mañana- Canal TRO

• Danny Galvis - Festival Estéreo Picnic - Páramo Presenta/Capital

• Jessica Bohórquez - Cicloviva - Capital

• Lorena Bautista – Citynoticias- CityTV •

• Marcelino Hudggson - En Familia - TeleIslas

• Marcelo Cezán - Bravíssimo - CityTV

• Mario Espitia - Colombiar Cuarta Generación - De La Tierra Producciones AC Visual/Canal Trece.

• Marcia Villanueva - El Turno de la Noche - Distribuciones Logístico GMB/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO

• Laura Galindo - RTVC Noticias - Señal Colombia - RTVC

Mejor Reality o Concurso

• Colombiar Cuarta Generación - De La Tierra Producciones AC Visual/Canal Trece.

• Fanpesinos 2 - Internacional de Medios SAS/Canal Trece

• LOL Colombia S2- Amazon Prime

• Manos al Fuego - Baquin Medios Publicitarios/Canal Trece

• MedellínGlish - Alcaldía de Medellín/Telemedellín

• Ñam vs. Ñam: Batalla en la cocina - Cámara Televisión/Warner Bros Discovery

• Ralling Steam - Baquin Medios Publicitarios/Canal Trece

• Somos Café - SedeTV SAS- Telecafé

Mejor Producción de Comedia •

• A ese muerto no lo entierro yo - Senda Films/Abre Cámara MinTIC

• Betty La Fea - La Historia continua S2 - Estudios RCN/Amazon Prime

• Cosiaca - PFM Producciones/Teleantioquia.

• El Novicio Rebelde S1 - Rhayuela Films SA/Amazon Prime

• El Turno de la Noche - Distribuciones Logístico GMB/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO

• Manes S3 - Estudios RCN/Amazon Prime

• Los comediantes del eje - Hermanos Quiróz/Telecafé

• Todas las nubes vuelan - Perros Románticos/Abre Cámara MinTIC

• Toma 10 - Juan Arias, Sofia Ortega, Jaime Campaña

• Vecinos del Mar - HD Comedy SAS/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO

Mejor Producción Musical

• Armenia - Canal Trece

• Canción para mi Tere - Teleantioquia

• ¿Cuál es la clave? - Telepacifico

• En Clave con Deysa Rayo - Señal Colombia RTVC

• La Cuarta Sur - Pilar Fernández Manager Producciones SAS/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO

• La Nevera Sonora - Capital

• Raizal Musical Expression - Teleislas

• Salseando Ando - La Cuadra Visual/Telepacífico

• Taxirap - Señal Colombia RTVC

• Tukutoon: Carnaval de mil colores - Team Toon Studios

Mejor Video Musical

• Abrazame Muy Fuerte - Performa Studio/Dream Pixel Studios/Los De Adentro

• Cómo este bolero - LLane FT Cholo Valderrama - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

• Duelo - 5020 Records Nanpa Básico/Productora Dream Valley SAS

• I Prevail - Into Hell - Continents Picture

• La María - Diego Cáceres y Nidia Góngora - Pivote Films Bogotá Fashion Films

• ¿Qué sigue? (Video Oficial) - Zaider, The Prodigiez

• The Plot In You - Silence - Continent Picture

• Un Verano en Caliyork - Junior Zamora (Shortfilm) - Sony Music Entertainment

• We Came As Romans - Bad Luck - Continents Picture

• Nitiwey (Video Oficial) - Kei Linch, Totoy El Frio - Sony Music Entertaiment

GRUPO: INFANTIL, JUVENIL, UNIVERSITARIO Y ANIMACIÓN

Mejor Producción Infantil

• Asustadizos - Corporación Capra/Abre Cámara MinTIC

• Ciudad Animal - Careloko Producciones/Capital

• Chanchito Bacano - Anita Feliz Studio/Abre Cámara MinTIC

• Corazón Animal - Estudio Marañaco/Abre Cámara MinTIC

• Dapinty: una aventura musicolor T2 - Pomperipossa Studio/Silver Wolfs Studio/Señal Colombia RTVC

• Happy Reef - Teleislas

• Hay algo detrás de ti - Careloko Producciones/Abre Cámara MinTIC

• La Banda de Andy T3 - AC Visual/Canal Trece

• Los Hipoportantes - Industria Films SAS/Abre Cámara MinTIC

• Tukutoon: Fiestas de Disfraces - Team Toon Studio.

Mejor Producción Juvenil

• Coyotes - Mudra Films SAS

• De Frente y con Mente - Canal Eureka/Capital

• Geekers - Canal Trece

• Guardianes Salvavidas - AC Visual/Canal Trece

• Guillermo Entre Comillas - Fractal Media/Abre Cámara MinTIC

• Inquebrantables - Televisión UNAL - Universidad Nacional de Colombia

• La Cuarta Sur - Pilar Fernández Manager Producciones SAS/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO

• Podcast en la Nube - Telepacífico

• Rally Stream – Baqin Medios Publicitarios/Canal Trece •

• Hablalo - Telepacífico

Mejor Talento Infantil y/o Juvenil

• Annie Infante - Nuna y los guardianes del Umbral - NB Near branding Comunicaciones SAS/Canal Trece

• Facundo Murillo - Lero Lero Animalero - U.T Oso Curioso/Capital

• Gael Rodríguez - Lero Lero Animalero - U.T Oso Curioso/Capital

• Isabella Cierra - La Cuarta Sur - Pilar Fernández Manager Producciones SAS/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO

• Jacobo Jaramillo - Laboratorio Podcast Telemedellín - Telemedellín

• Jacobo Millán - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

• Lucas Ávila - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

• Majo Vargas - La Cuarta Sur - Pilar Fernández Manager Producciones SAS/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO

• Martina Alzáte - Notikids - Telemedellín

• Nataly Cadavid - Lucho Matacho - MaquinaSanta Producciones/Abre Cámara MinTICcanal TRO

Mejor Producción de Animación

• Asustadizos - Abre Cámara MinTIC/Corporación Kapra

• Corazón Animal - Estudio Marañacos/Abre Cámara MinTIC

• Dapinti: una aventura Multicolor T2 - Pomperisossa Studio/Serviwolf Studio/Señal Colombia

• Happy Reef - Teleislas

• Hay algo detrás de ti - Careloko Producciones/Abre Cámara MinTIC

• Los Hipoportantes - Industria Films SAS/Abre Cámara MinTIC

• Papoupi - SilverWolf Studios/Abre Cámara MinTIC

• Sol y el reino mágico de Senthea - La Teta Producciones/Abre Cámara MinTIC

• Tukutoon: ¡A pintar! - Team Toon Studio

• Zoe y los hilos del Tiempo - Quimeraki Studio SAS/Abre Cámara MinTIC

Mejor Actuación de Voz

• Daniel Vargas - Papoupi - SilverWolf Studios/Abre Cámara MinTIC

• Gabriela Galindo - Guardianes Salvavidas . AC Visual/Canal Trece

• Isabella Barragan - La Banda Andy T3- AC Visual/Canal Trece

• Jorge Castellanos - Guardianes Salvavidas . AC Visual/Canal Trece

• Jorge Castellanos - La Banda Andy T3- AC Visual/Canal Trece

• Katherine Durán - Hay algo detrás de ti - Careloko Producciones/Abre Cámara MinTIC

• Manuela Fajardo - Binarios- De La Tierra Producciones/AC Visual/Canal Trece

• Maria del Mar Alomia - Sol y el reino mágico de Senthea - La Teta Producciones/Abre Cámara MinTIC

• Nara Gutierrez - Guardianes Salvavidas . AC Visual/Canal Trece

• Erika Lanao - La Banda Andy T3- AC Visual/Canal Trece

Mejor Producción Universitaria

• Bollo Tres Puntá: Herencia Mamatoquera- Universidad Magdalena/Canal Zoom

• Conciencia - Universidad de Medellín/Canal Trece

• Corpus Christi - Universidad Magdalena/Canal Zoom

• Excéntrica - Televisión UNAL - Universidad Nacional de Colombia

• Frecuencia UNAL - Televisión UNAL - Universidad Nacional de Colombia

• Huellas de Identidad - La Ciencia que redescubrió un pueblo - Universidad de los Andes

• Territorio 360 - Televisión UNAL

• Las Voces De La Tierra - Televisión UNAL/Universidad Nacional de Colombia

• Territorio - Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria

• Un Reino Olvidado - Televisión UNAL/UNIMEDIOS/Universidad Nacional de Colombia

GRUPO: CATEGORÍAS TÉCNICAS

Mejor Edición de ficción

• Alejo Alas - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Alejandro Norenha - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

• Catalina García - Manes S3 - Estudios RCN/Amazon Prime

• Esteban Muñoz Bolaños - Rediseñada por accidente - MusaLab SAS/Abre Cámara MinTIC

• Gabriel G. Balli, Elsa Vásquez, Yamile Molano, Sebastián Buitrago Vásquez - Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

• Javier Chivita - La Cuarta Sur - Pilar Fernández Manager y Producción SAS/Canal TRO/Abre Cámara MinTIC

• Javier Chivita - Lucho Matacho - MáquinaSanta Producciones/Canal TRO/Abre Cámara MinTIC

• Javier Estévez - Delirio - Tis Studios/Netflix

• Marcela Vázquez - Betty La Fea La Historia Continúa – Estudios RCN/Prime Video

• Sebastián Moya - Sin Justa Causa - Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

Mejor Dirección de Fotografía de ficción

• Carlos Andrés Vallejo - Manes S3 - Estudios RCN/Amazon Prime

• Diego Forero - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

• Diego Jiménez - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Eduardo Muñoz Gómez - El joven de la foto - Origen Laboratorio Audiovisual/Abre Cámara MinTIC

• Juan Carlos Gil - Delirio - Tis Studios/Netflix

• Lucas Cristo Fernández y Sonia Pérez - La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

• Lucas Otero y Lucas Cristo - Medusa - TIS Studios/Netflix

• Santiago Cortés - Sin Justa Causa - Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

• Sergio García ADFC - Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

Mejor Diseño de Producción de ficción (Antes Mejor Dirección de Arte)

• Angélica Perea - Los 39 - Secuoya Estudios

• Ana Yasmin Gutierrez - Delirio - Tis Studios/Netflix

• Carlos Ríos y Silvia Restrepo - Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

• Carlos Cleves - Manes S3 - Estudios RCN/Amazon Prime

• Rosario Lozano, Jonny Torres, Miller Vargas - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

Mejor Diseño de Vestuario

• Camila Olarte - Delirio - Tis Studios/Netflix

• Daniela Rivano - - Manes S3 - Estudios RCN/Amazon Prime

• Lina Guarnizo - La Huésped - CMO Studios/Netflix

• Manuel Guerrero - Betty La Fea La Historia Continúa S2– Estudios RCN/Amazon Prime

• Rosita Cabal, Jackie Caicedo, Laura Restrepo, Luisa Higuita, Alejandro Jaramillo - Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

• Rosita Cabal - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

Mejor Musicalización de ficción

• Carlos Aguera - La Cuarta Sur - Pilar Fernández Manager y Producción SAS/Canal TRO/Abre Cámara MinTIC

• Daniel Gutiérrez - Julio César Sierra - Dapinty: una aventura musicolor T2 - Pomperipossa Studio/Silver Wolfs Studio/Señal Colombia RTVC

• Felipe Rodríguez - La Rebelión de los corazones rotos - Virgen Santísima/Abre Cámara MinTIC

• Juan Diego Hernández - - Sin Justa Causa - Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

• Manuel J. Gordillo - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Miguel Miranda y Miguel Tovar - Delirio - Tis Studios/Netflix

• Oliver Camargo, Leo Delgado, Mantarraya Music - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

• Oliver Camargo - La Banda Andy T3- AC Visual/Canal Trece

• Oliver Camargo y Esteban Lara - Sin Límites - Movie Box/Canal Trece

• Ricardo Prado Caicedo - Milo y yo - Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC

Mejor Diseño Sonoro de ficción

• Alejandro Escallón - Nuna y los guardianes del Umbral - NB Near branding Comunicaciones SAS/Canal Trece

• Andrés Silva Díaz, Alejandro Uribe-Holguín, Luis Ernesto Ortiz - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Carlos Bernal - La Banda de Andy - AC Visual/Canal Trece

• David Naranjo Yepes y Juan León - Guardianes Salvavidas - AC Visual/Canal Trece

• Edgar A. Cortés - Lina López Cajiao - - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

• Equipo ITEM- Móvil- De La Tierra Producciones SAS/Telecaribe

• Julian Cardoso - Binarios- De La Tierra Producciones/AC Visual/Canal Trece

Mejor Edición de no ficción

• Alex Giraldo - A primera vista - Cine de Amigos/Telepacífico

• Ana Acosta - Chiribiquete - Señal Colombia RTVC

• Carlos Cordero - ¿Quién quemó el bus? - El Agrado/Señal Colombia RTVC

• Felipe Prieto, Angel Ruiz, Maicon Martelo - Un país que no he visto - Ministerio de Comercio Industria y Turismo - FONTUR/Tornus Agency

• Jhonatan Marulanda -. Jose Maria Melo - Canal Universitario Nacional Zoom/Canal Trece

• Jossimar Castrillón - Maravillas del Catatumbo - Maguen Comunicaciones SAS/Abre Cámara MinTICCanal TRO

• Luisa Fernanda Ibañez Guzmán - Mi Vida, Mi oficio - Escuela de Artes y Oficios Santodomingo/Canal Teleamiga.

• Luz Ángela Bermúdez, Juan Carlos Delgado - El Álbum de los fotógrafos - Fotomuseo Museo Nacional de la Fotografía en Colombia/Señal Colombia RTVC

• Sebastián Cárdenas Maestre - De Donde vengo yo- LaLunar Films/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO

• Valeria Mondol, Ricardo Arjona, Carlos Pineda, Eduardo Suárez, Nicolás Salamanca, Juan David Rendón, Stephanía Cañas, Valeria García - Salseando Ando - La Cuadra Visual/Telepacifico

Mejor Director de fotografía de no ficción

• Angel Ruiz, Felipe Prieto, Maicon Martelo - Un país que no he visto - Ministerio de Comercio Industria y Turismo - FONTUR/Tornus Agency

• Ariel González Amer - Estilo de vida planeta - Telepacifíco

• Ariel González Amer - Origen Divergente - Viento en Popa/Telepacífico

• Carlos Galván Luiz - De Donde vengo yo- LaLunar Films/Mintic/Canal TRO

• David Horacio Montoya, María Camila Calle, Alejandro Ardila, Rafael Puentes - El Álbum de los fotógrafos - Fotomuseo Museo Nacional de la Fotografía en Colombia/Señal Colombia RTVC

• Oscar Darío Jiménez Escrucería y Liberman Arango - Navegantes T1 - Buenavidafilms/Señal Colombia RTVC

• Jose Felipe Varón y Juan Sebastián Bustos - Contracorriente - Telepacifíco

• Juan José Jaramillo - ¿Quién quemó el bus? - Señal Colombia RTVC

• Ruben Ferrnández Naar- Fronteras - Pilas Colombia

• Yoan Cart, Mauricio Vidal - Chiribiquete - Señal Colombia RTVC

Mejor Diseño de Producción de no Ficción (Antes Mejor dirección de arte de no ficción).

• Alexander Batista - Geekers - Canal Trece

• David Andrés Vargas Guzmán - ¿Cuál es la clave?- Telepacifico

• Diana Fernanda León Ramírez - Estilo de vida planeta - Telepacifico

• José Varón - Contracorriente - Telepacifico

• Nicolás Duque – Manos al Fuego -Baquin Medios Publicitarios/Canal Trece

Mejor Musicalización de no ficción

• Diego Cáceres - Increiblemente - Simón Sein/RTVC Sistema de medios Público

• Diego Heredia, Diego Forero y Héctor Orjuela - Magnifica Región Trece- Canal Trece

• Froyber Maya y Julio Cortés - Salseando Ando - La Cuadra Visual/ Telepacifico

• Jorge Forero y Alejandro Calderon - Hipópotamos, La Herencia de Pablo Escobar - Fotosintesis Colombia S.A.S / Abre Cámara MinTIC

• Michael Alfred Wagner - Arrullo Azul, Canto de Ballenas y Humanos - Viso Producciones/ Werebere/ Abre Cámara MinTIC

• Miguel Mendoza - Colombiar 4 Generaciones - De la Tierra Producciones/ AC Visual/ Canal Trece

• Nascuy Linares - Chiribiquete - Un films a la Patte/ Medio de Contención/ RTVC

• Oliver Camargo May y Reinaldo Díaz - Frontera - Pilas Colombia

• Oliver Camargo May y Reinaldo Díaz - Ruidos Internos - AC Visual/ Canal Trece

• Sara Zuluaga - Jiménez Esteban Mora Zuluaga - Juan Sebastián Sierra - Cartas de Puños y Rejas - Colectivo Remitentes SAS/Abre Cámara MinTIC

Mejor Diseño Sonoro de no ficción

• Alejandro Quintero - Adiós a las Sirenas - Cambio de Ojos S.A.S /Abre Cámara MinTIC

• Angie Martinez y Camilo Monroy - Magnífica Región Trece - Canal Trece

• Carlos Bernal - Ruidos Internos - AC Visual / Canal Trece

• Daniela Gómez Vanegas - Las Voces de la Tierra - Televisión UNAL - Universidad Nacional de Colombia

• Daniela Gómez Vanegas - Excéntrica - Televisión UNAL - Universidad Nacional de Colombia

• Daniela Gómez Vanegas - Un Reino Olvidado - Televisión UNAL - Universidad Nacional de Colombia

• Iván García - Maravillas del Catatumbo- Maguen Comunicaciones S.A.S / Canal Tro

• Leonardo Palencia y Camilo Daza Meneses - Mujeres de Tierra - El Estudio/Abre Cámara MinTIC/ Canal Tro

Mejor Contenido Bajo Producción Sostenible

Cine Azul - Fundación para el Desarrollo de la Orientación / Señal Colombia

Estado de Fuga 1986 - AG Studios / Netflix

La Banda de Andy - T3 - AC Visual / Canal Trece

Travesía 70 - Corporación Regional Autónoma Valle del Cauca

GRUPO: DIGITAL, TRANSMEDIA Y MARCA

Mejor Producción Transmedia

Así se dice - Canal Trece

Colombia es una Maravilla - OGA Producciones

Cosiaca - PFM Producciones / Teleantioquia

Estrategia Transmedia Feria de las Flores - Telemedellín

Guardianes Salvavidas - AC V isual / Canal Trece

La Banda de Andy - T3 - AC Visual / Canal Trece

La Vorágine - Quinto Color / Telecafé

Oreocraft - Warner Bross Discovery/ Cámara Televisión

Somos Café - Sede TV S.A.S / Telecafé

Catalejo Risaralda - IG Sign Visual Media

Mejor Vodcast Conversacional -

Bravisimo sin Tapujos “El Podcast” - City TV

Debajo del agua y dentro de mí - Podcast El Topo

Desnudate con Eva - Platinum Orange / Eva Rey

Frecuencia UNAL - Televisión UNAL - Universidad Nacional de Colombia

La Habitación Invisible - City TV

La Lupa Podcast - Studio Kapture / Laura Anzola y Daniel Posada

La última entrevista de ‘Totono’ Grisales será esta - Un Break Producciones

Sin Camiseta - Telepacifico

Vamos pa Eso - Fragore Studio

Walter Riso: “No creo en la felicidad”, El niño Interior y amor propio - Sin Reserva/José Fernando Patiño

Mejor Vodcast Temático

40 Grado Podcast - Cristian Pasquel Martinez

Bogotario el videocast - Épica Estudio / Capital

Boss Tank: Ser Tu propio Jefe - Human Media Studio/ Boss Tank By Alvaro Rodriguez

Cosiaca - PFM Producciones / Teleantioquia

Influencer - Teleantioquia

La Lupa Podcast - Studio Kapture / Laura Anzola / Daniel Posada

Microdosis de Amor Propio - Katherin Porto

No Hay Banderas en Martes - Alejandro Salgado Giraldo

Vamos Pa Eso - Fregore Studio / Juan José Castro

Walter Riso: “No creo en la felicidad” , El niño Interior y amor propio - Sin Reserva /José Fernando Patiño

Mejor Producción Radiovisual / Streamcast - Desierta

Mejor Contenido Audiovisual de Marca / Branded Contet

Circo Sonrisas - Inter Rapidisimo

El Hombre mas Fuerte del Mundo, Campaña padres - Telemedellín

La Calle del Mensajero - Inter Rapidisimo

Luz de Barrio - Telepacifico

Nueva Venecia - Inter Rapidisimo

Ñam vs. Ñam: Batalla en la cocina - Cámara Televisión / Warner Bross Discovery

Panini el Álbum de Nuestra Vida - Dream Valley S.A.S/ Panini

Última Milla - Inter Rapidisimo

Un País que no Hemos Visto - Tornus

Totto x Bancolombia - Dirty Kitchen

Mejor Spot Publicitario

Drácula: Secretos del Bosque Prohibido - PXP Studios

Fichaje Nacional - Akira Cine

Instituto para el Desarrollo de Antioquia - Instituto para el Desarrollo de Antioquia

Perdón - Inter Rapidisimo

Trident, Stranger Things - PXP Studios

GRUPO: FAVORITOS DEL PÚBLICO

Producción de Ficción Favorita del Público

Betty La Fea: La Historia Continua s2 - Estudios RCN / Amazon Prime

Cosiaca - PFM Producciones / Teleantioquia

La Vorágine - Quinto Color / Telecafé

Nuna y Los Guardianes del Umbral - NB Near Branding Comunicaciones S.A.S / Canal Trece

Actriz Favorita del Público

Ana Maria Orozco - Betty La Fea: La Historia Continua S2 - Estudios RCN / Amazon Prime

Carolina Gomez - Estado de Fuga 1986 - AG Studios

Carmen Villalobos - La Húesped - Netflix

Consuelo Luzardo - Milo y Yo - Hazlo Cine y TV S.A.S

Juana Acosta - Medusa - Tis Studios / Netflix

Majida Issa - La Vorágine

Margalida Castro - Sin Justa Causa - Mocca Films

Natalia Ramirez - Betty La Fea: La Historia Continua S2 - Estudios RCN / Amazon Prime

Nicole Santamaría - La Vorágine - Quinto Color / Telecafé

Paola Turbay - Delirio - Tis Studio / Netflix

Actor Favorito del Público

Emmanuel Restrepo - La Primera Vez T3 - Caracol Televisión / Netflix

John Alex Toro - Cosiaca - PFM Estudios / Teleantioquia

Juan Pablo Urrego - La Vorágine - Quinto Color / Telecafé

Juan Pablo Raba - Delirio - Tis Studio / Netflix

Marlon Moreno - La Vorágine - Quinto Color / Telecafé

Michael Brow - Simplemente Alicia - Estudios RCN / Netflix

Ramiro Meneses - Cociaca - PFM Producciones

Sebastian Carvajal - Manes S3 - Estudios RCN / Amazon Prime

Sebastián Martínez - Medusa - TIS Studios \ Netflix

Noticiero Favorito del Público

Enlace Trece - Canal Trece

Noticias Uno - NTC Televisión

Red + Noticias - Red + / Claro Colombia

RTVC Noticias - Señal Colombia

Sistema Informativo Teleantioquia Noticias - Teleantioquia

Vodcast Favorito del Público

Aleja & La Grúa Podcast

Desnudate con Eva - Eva Rey

Más Allá del Silencio con Rafael Poveda - Rafael Televisión S.A.S

Microdosis de Amor Propio - Katherine Porto

Vamos Pa Eso - Fragore Studio

Producción de Variedades Favorito del Público

Colombiar 4 Generaciones - De Las Tierras Producciones AC Visual / Canal Trece

Desfile de Silleteros 2025 - Telemedellín

Noticracia - Señal Colombia

Ñan vs. Ñam: Batalla en la cocina - Cámara Televisión / Warner Bross Discovery

Rally Steam - Baquin Medios Publicitarios / Canal Trece

Presentador Favorito del Público

Alejo Lopera - Hola Medallo / Telemedellín

Andrés Ossa - Mañana en Casa- Teleantioquia

Jessica Bohorquez - Ciclovía - Capital

Juanse Quintero - Ruidos Interno - AC Visual / Canal Trece

Julio Correal - Canal Trece

Luisa Tobo - RTVC Noticias - Señal Colombia

Margarita Ortega Cadavid - Noticentro 1 - Plural Comunicaciones / Canal 1

Mario Espitia - Colombia 4 Generación - De Las Tierras Producciones AC Visual

Sandra Chindoy - RTVC Noticias - Señal Colombia

Sara Uribe - Somos Café - Sede TV S.A.S / Telecafé

Mejor Creador de Contenido Digital

Diego Londoño - Telemedellín

Emiro Navarro

Gina Rivera

Holman Becerra

Jhon Jarrison de la Cruz Valencia

Julián Pinzón Bejarano - Reportero Tik Tok- Capital

Los Escachaitos - Fanpesinos 2 - Internacional de Medios SAS/Canal Trece

Los Picardía

Tatán Arroyo

Zeta - Reseteando - Canal Trece

GRUPO: IBEROAMERICANA

Mejor Serie Iberoamericana de Ficción

Acapulco - Apple TV (México)

A Muerte - Apple TV (España)

Belleza Fatal - Warner Bros. Discovery/HBO Max (Brasil)

Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max (México)

Menem S1 - Amazon Prime (Argentina)

Mentiras: La Serie - Amazon Prime (México)

Tremembé – La Prisión de Los Famosos - Paranoid/Amazon Prime (Brasil)

Mejor Serie de ficción vertical

Abre la puerta - Riccardo Gabrielli R. & Tata Ariza

Chamado Na Madrugada - Idilio TV

Dulce Destino - Idilio TV

La virgen y el millonario - Reelshort

Pasión a Domicilio - Idilio TV

Yo soy el que manda - Reelshort

Mejor Serie de ficción web

Abrazo de un Sereno - Lacaña Cine SAS/Abre Cámara MinTIC

Desocupe Masivo

En la Otra Orilla -. Hiper Next Media SAS/Abre Cámara MinTIC

Fabrica de Sueños - Espacio Cardinal SAS/Abre Cámara MinTIC

Guillermo entre comillas - Fractal Media/Abre Cámara MinTIC

Juegan como niñas - Tiempo de Series S.A.S/Abre Cámara MinTIC

Pesca Brava - Dos Camaradas Estudios SAS/Abre Cámara MinTIC

Rumbos Cruzados - Dirty Kitchen/Banco Mundial

Mejor corto o short vertical

Afiladuría Leura: 135 años de historia - Canal Once (México)

Canek: “La lucha, lo mejor que me ha dado la vida” - Canal Once (México)

Conocimiento a un Tik - Televisión UNAL- UNIMEDIOS- Universidad Nacional de Colombia

El Wolverine del Metro - Canal Once (México)

Los Propios - Telemedellín (Colombia)

Lugares de memoria - Televisión UNAL- UNIMEDIOS- Universidad Nacional de Colombia

Memoria encendida: ¿cómo se hace la conchasuchil? - Canal Once (México)

Rezeteando - Canal Trece

Mejor actriz iberoamericana de ficción (Se fusiona Mejor actriz de largometraje iberoamericana de Ficción y Mejor actriz serie iberoamericana de ficción)

Belinda - Mentira, La Serie (México)

Camila Pérez - Acapulco - Apple TV (México)

Camila Plaate - Belén - Amazon Prime (Argentina)

Dolores Fonzi - Belén - Amazon Prime (Argentina)

Giulia Mantovani - La virgen y el millonario - Reelshort (Colombía- España)

Gricelda Siciliani - Menem S1 - Amazon Prime (Argentina)

Mariana Treviño - Mentira, La Serie (México)

Marina Ruy Barbosa - Tremembé – La Prisión de Los Famosos (Brasil)

Paulina Dávila - Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max (México)

Verónica Echegui - A Muerte - Apple TV (España)

Mejor actor iberoamericano de ficción (Se fusiona Mejor actor de largometraje iberoamericana de Ficción y Mejor actor serie iberoamericana de ficción)

Diego Vásquez - Los 39 - Secuoya Studios (Colombia - España)

Enrique Arrizon - Acapulco - Apple TV (México)

Eugenio Derbez - Acapulco - Apple TV (México)

Felipe Simas - Tremembé – La Prisión de Los Famosos (Brasil)

Joan Amargós - A Muerte - Apple TV (España)

Leonardo Sbaraglia - Menem S1 - Amazon Prime (Argentina)

Luis Gerardo Mendez - Mentira, La Serie (México)

Manuel Pacheco - Accidentalmente embarazada del Alfa - Reelshort

Matias Vegas - Navidad inesperada: casada con un vagabundo millonario - ReelShort

Pablo Cruz - Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max (México)

Mejor Largometraje Iberoamericano de ficción - Desierta

Mejor serie documental iberoamericano

Ancestras - Canal 22 - (México)

Expedientes olvidados - Canal 22 - (México)

Identidad - Canal Once (México)

Marcial Maciel: El Lobo de Dios - Warner Bros. Discovery (LATAM)

México Biocultural Tercera Temporada - Canal Once (México)

Siempre tendremos Acapulco - Canal 22 - (México)

Suave Patria - Canal Once (México)

Mejor Largometraje Iberoamericano de no ficción y Mejor cortometraje/mediometraje de no ficción - Se fusiona con Mejor Documental