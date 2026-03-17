Piscinas de la Villa Olímpica, en Neiva cerradas por grave deterioro estructural

Neiva

El escenario de piscinas de la Villa Olímpica permanece cerrado tras evidenciarse un alto grado de deterioro en su estructura, especialmente en la piscina de 50 metros. Según la administración municipal, la decisión se tomó de manera responsable luego de un dictamen técnico de gestión del riesgo, que alertó sobre fisuras de gran tamaño y corrosión avanzada en el hierro.

Actualmente, se adelanta un proceso de consultoría que permitirá definir el futuro del complejo acuático. Este estudio, que estaría listo en aproximadamente mes y medio, determinará si es viable una remodelación o si, por el contrario, se requiere una construcción nueva.

Según Juan Camilo Muñoz, director de oficina de deportes de Neiva, comento que “el informe preliminar indica que la piscina olímpica es la más afectada, mientras que las de 25 metros, clavados y recreativa presentan daños menores. Esto representa un alivio parcial, ya que permitiría intervenir de forma progresiva el escenario”.

En términos generales, los escenarios deportivos de la ciudad presentan un estado funcional, pero con múltiples deficiencias estructurales. De acuerdo con la administración, cerca de diez piscinas están bajo su manejo, de las cuales solo cinco operan plenamente. Pese a las dificultades, se adelantan proyectos de mejoramiento en diferentes comunas.