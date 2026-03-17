Neiva al borde de una emergencia sanitaria por bloqueo al relleno sanitario

Neiva

La ciudad de Neiva enfrenta una crítica situación sanitaria debido al bloqueo de la vía que conduce al relleno sanitario. Como consecuencia, cerca de 220 toneladas de residuos sólidos permanecen almacenadas en los vehículos compactadores de la empresa encargada de la recolección, sin poder ser dispuestas adecuadamente.

De acuerdo con testimonios de la zona, un grupo de habitantes decidió cerrar el paso como forma de protesta, al parecer por la falta de oportunidades laborales generadas por las empresas petroleras que operan en el sector. Esta acción ha afectado directamente el manejo de los desechos en la capital huilense.

Mauricio Herreño, jefe operativo de Ciudad Limpia, comento que “Por su parte, la empresa de aseo asegura que ha cumplido con la recolección de basura en las comunas de la ciudad y sus corregimientos, señalando que la situación es ajena a su operación. Sin embargo, el problema se agrava debido a que al relleno sanitario también llegan residuos provenientes de más de 15 municipios del Huila”.

El cierre de la vía, que ya supera las 10 horas, mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad. Habitantes, empresa recolectora y residentes del sector exigen la presencia de las autoridades municipales para dar solución a una problemática recurrente que, con acciones mínimas, pone en riesgo a más de 400 mil habitantes de la región.