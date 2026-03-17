Impuesto de semaforización para motos 2026: motociclistas que deben pagarlo y cuánto cuesta

Problemas de movilidad en Bogotá por fallas en semáforos (créditos: GettyImages)

En Colombia, existe una figura que se llama “impuesto de semaforización”, un concepto que aparece en el pago de impuestos de vehículos o municipales y que, en algunos casos, también aplica para motociclistas.

Este cobro, que es anual y municipal, busca recaudar fondos que se destinarán al mantenimiento e implementación de mejoras al sistema de semáforos de las ciudades.

¿Qué es el impuesto de semaforización en Colombia?

El impuesto de semaforización en Colombia es una contribución que algunas alcaldías incluyen dentro de los cobros relacionados con la movilidad.

Su objetivo es financiar la instalación de nuevos semáforos, así como sostener el mantenimiento de la red que ya existe y modernizar el sistema si hace falta.

Tenga en cuenta que este cobro no es el mismo en todo el país, por lo que no todos los conductores de vehículos o motocicletas en Colombia deben pagarlo.

¿Los motociclistas deben pagar el impuesto de semaforización en Colombia?

El pago de impuesto de semaforización por parte de los motociclistas es obligatorio dependiendo de la ciudad en la que se encuentre. En varias capitales y municipios del país, las motocicletas sí están incluidas en este cobro, mientras que en otros territorios están exentas o no se aplica la tasa.

En algunas ciudades, este impuesto se incluye en el vehicular o en pagos adicionales, mientras que en otras solamente se aplica para vehículos particulares de cuatro ruedas.

¿En Bogotá los motociclistas pagan impuesto de semaforización?

De acuerdo con la norma expedida por el Ministerio de Transporte, las motos de menos de 125 cc matriculadas en Bogotá no pagan impuesto vehicular. Sin embargo, sí deben pagar semaforización.

En cuanto a las motos de 125 cc en adelante, estas sí están obligadas al pago del impuesto vehicular.

¿Cuánto cuesta el impuesto de semaforización en Bogotá?

La Secretaría de Hacienda de Bogotá ha determinado que el valor para los derechos de semaforización equivale a dos salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), es decir, $77.350 para el año 2026.

¿Cómo se paga el impuesto de semaforización en Bogotá?

Para motos que deban pagar el impuesto de semaforización en Bogotá, el trámite viene incluido en el impuesto vehicular.

El paso a paso es el siguiente:

Entre a la página oficial de la Secretaría Distrital de Hacienda. Seleccione la opción ‘Vehículos automotores’ y llene sus datos personales. Escriba la placa sin puntos ni espacios. Haga clic en el botón ‘Descarga tu factura’. Seleccione ‘Paga en línea’, donde podrá pagar con tarjeta débito o crédito siguiendo los pasos indicados en la página.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: