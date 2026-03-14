Ofrecen 30 millones para capturar a los dos homicidas de una profesora en Puerto Berrío, Antioquia

Puerto Berrío- Antioquia

El homicidio de la profesora Luz Estella Restrepo, de 65 años, ha generado consternación en el municipio antioqueño de Puerto Berrío, ya que era bastante reconocida y apreciada por la población, especialmente la académica de la Institución Educativa Bomboná, donde laboró durante varios años.

Sobre este hecho violento, la policía del Magdalena Medio informó que dos hombres que llegaron en taxi al lugar donde estaba la docente la atacaron con arma blanca, causándole la muerte. Las autoridades descartan un robo, ya que no se llevaron las pertenencias. Los homicidas huyeron a pie, pero quedaron grabados en cámaras de seguridad de la zona.

Ante este hecho, el alcalde Robinson Baena acompañó un consejo de seguridad con otras autoridades castrenses de la población y se recomendó el ofrecimiento de una recompensa para incentivar la denuncia y para que se informe sobre su paradero.

“Una recompensa hasta de 30 millones de pesos para quienes nos den información que nos lleve a esclarecer estos hechos reprochables, punibles, igualmente para la captura de estos perpetradores de estos hechos que hoy entristece los corazones de toda la comunidad”, informó el mandatario.

La alcaldía lamentó este hecho violento y envió un mensaje de solidaridad a la familia de la profesora y a la institución educativa donde laboró la docente.