Estado colombiano presentará plan de formación en violencia de género por sentencia del caso Bedoya

La directora de Justicia Formal del Ministerio de Justicia, Sara Romero, anunció que el próximo 27 de marzo el Estado colombiano presentará oficialmente el programa de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos denominado “No es hora de callar”, como parte del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso de la periodista Jineth Bedoya.

Según explicó la funcionaria, esta iniciativa se desarrolla en articulación con la Escuela Superior de Administración Pública y busca fortalecer las capacidades institucionales para prevenir, identificar y atender las violencias basadas en género, especialmente aquellas que afectan a mujeres periodistas.

Romero destacó que el programa responde a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo del caso Bedoya Lima vs. Colombia, el cual exige al Estado implementar medidas de reparación, entre ellas un plan de formación dirigido a funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores judiciales.

“La idea es que los funcionarios cuenten con herramientas para identificar la violencia contra las mujeres, protegerlas en situaciones de riesgo, investigar y sancionar a los responsables, y atenderlas sin revictimizarlas”, explicó.

La directora calificó este avance como un “momento histórico”, al considerar que permitirá consolidar respuestas estatales más eficaces y humanas frente a este tipo de violencias.

Medidas de protección y llamado a denunciar

Durante la entrevista, Romero también se refirió a los temores que enfrentan muchas mujeres a la hora de denunciar. En ese sentido, aseguró que el Estado está fortaleciendo instrumentos como guías de atención que permiten a las autoridades tomar decisiones oportunas y basadas en la evaluación del riesgo.

Estas herramientas serán aplicadas por entidades como la Fiscalía General de la Nación, las comisarías de familia y el Instituto Nacional de Medicina Legal, con el objetivo de reducir la revictimización, agilizar las rutas de atención y garantizar medidas de protección efectivas.

“Dependiendo de cada caso, se pueden activar rutas para apartar a la víctima de su agresor, prevenir daños y brindar acompañamiento integral”, precisó.

En dialogo con Caracol Radio la funcionaria envió un mensaje a las mujeres víctimas de violencia para que acudan a las autoridades. Aseguró que el fortalecimiento institucional busca precisamente generar confianza y garantizar una respuesta oportuna que reduzca el riesgo de represalias.