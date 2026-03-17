Documental Mr. Nobody Against Putin revela propaganda y control en escuelas de Rusia: Borenstein

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El director David Borenstein presentó su documental Mr. Nobody Against Putin, una producción que ha generado impacto internacional tras ganar el Premio Oscar a Mejor Largometraje Documental. La obra expone cómo el aparato estatal en Rusia influye en instituciones educativas mediante propaganda.

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, Borenstein afirmó que el documental fue grabado durante dos años y medio dentro de una escuela rusa, mostrando desde adentro cómo profesores y estudiantes son expuestos a narrativas oficiales impulsadas por el gobierno de Vladimir Putin.

La rapidez con la que avanza el autoritarismo: David Borenstein

Uno de los hallazgos más impactantes, según Borenstein, es la velocidad con la que una institución puede transformarse bajo ideologías autoritarias.

“El aspecto más sorprendente fue ver cuán rápido una institución puede sucumbir al fascismo”, explicó. El director destaca cómo el sistema educativo fue permeado por discursos oficiales, limitando la libertad de pensamiento y promoviendo propaganda estatal.

Este fenómeno advierte, no es exclusivo de Rusia, sino una señal de alerta global sobre la fragilidad de las instituciones democráticas.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: