Credenciales entregadas a los nuevos representantes de Boyacá para el periodo 2026-2030

Los Representantes a la Cámara por Boyacá Yamit Hurtado, Eduar Triana, Ingrid Sogamoso, Jaime Raúl Salamanca y Héctor David Chaparro recibieron su credencial de manos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral / Foto: Caracol Radio.

Tunja

El auditorio Boyaquirá fue el escenario de la entrega oficial de credenciales a los seis nuevos Representantes a la Cámara por Boyacá, quienes ejercerán durante el periodo legislativo 2026-2030.

En un acto muy sentido la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, hicieron la entrega de dichas credenciales a los políticos Héctor David Chaparro Chaparro (Partido Liberal), Yamit Noé Hurtado Neira (Alianza Verde), Jaime Raúl Salamanca Torres (Alianza Verde), Eduar Alexis Triana Rincón (Centro Democrático), José Luis Bohórquez López (Pacto Histórico) e Ingrid Marlén Sogamoso Alfonso (Partido Conservador), quienes obtuvieron el respaldo de los boyacenses.

Compromisos y prioridades de los congresistas

Héctor David Chaparro destacó la importancia de mantener el control político tanto al gobierno nacional como a las administraciones departamentales y locales. Señaló que su prioridad inicial será participar en la elaboración del plan de desarrollo y en la aprobación del presupuesto general de la nación: “Se vienen los compromisos con el departamento de Boyacá, porque ya ahora sí, otra vez somos parlamentarios” .

destacó la importancia de mantener el control político tanto al gobierno nacional como a las administraciones departamentales y locales. Señaló que su prioridad inicial será participar en la elaboración del plan de desarrollo y en la aprobación del presupuesto general de la nación: . Jaime Raúl Salamanca reafirmó que la educación seguirá siendo su bandera y que insistirá en una reforma a la salud: “Colombia necesita un sistema de salud digno, justo y con un derecho y no con un negocio” .

reafirmó que la educación seguirá siendo su bandera y que insistirá en una reforma a la salud: . Ingrid Sogamoso agradeció el respaldo de más de 16.500 votantes y expresó su deseo de continuar en la Comisión Sexta de la Cámara, con la expectativa de que la bancada boyacense logre mayor unidad en este nuevo periodo.

agradeció el respaldo de más de 16.500 votantes y expresó su deseo de continuar en la Comisión Sexta de la Cámara, con la expectativa de que la bancada boyacense logre mayor unidad en este nuevo periodo. Yamit Noé Hurtado , quien inicia su primer periodo, aseguró que trabajará en temas de salud, investigación y agro, resaltando la necesidad de leyes aplicables y efectivas para los campesinos.

, quien inicia su primer periodo, aseguró que trabajará en temas de salud, investigación y agro, resaltando la necesidad de leyes aplicables y efectivas para los campesinos. Eduar Alexis Triana enfatizó proyectos relacionados con educación, fortalecimiento del campesino y la reforma al ICETEX, además de modificar la calificación del Sisben para que se base en ingresos y no en bienes materiales.

enfatizó proyectos relacionados con educación, fortalecimiento del campesino y la reforma al ICETEX, además de modificar la calificación del Sisben para que se base en ingresos y no en bienes materiales. José Luis Bohórquez, del Pacto Histórico, también recibió su credencial, aunque en el evento no se detallaron sus declaraciones.

Un bloque parlamentario más unido

Los representantes coincidieron en la necesidad de consolidar un bloque parlamentario fuerte y articulado en defensa de Boyacá, luego de que en el periodo anterior no se lograra una cohesión plena.

Con estas credenciales, Boyacá inicia un nuevo ciclo legislativo con voces diversas que buscarán incidir en las decisiones nacionales y llevar proyectos que beneficien al departamento.