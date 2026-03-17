Avanza a paso lento la reconexión de gas domiciliario en Tibú
La reactivación del servicio ya inició en algunos sectores.
Norte de Santander.
La reconexión del servicio de gas domiciliario en el municipio de Tibú comenzó a tomar forma tras varios meses de suspensión, en medio de mesas de diálogo entre la administración municipal, la comunidad y la empresa Proviservicios.
Aunque el proceso ya está en marcha, avanza de manera progresiva y por sectores, según confirmaron líderes comunales.
Jaime Botero, presidente de Asojuntas del casco urbano, explicó a Caracol Radio que desde el pasado 17 de febrero se logró un acuerdo que permitió retomar la instalación del servicio, iniciando en zonas específicas como Campo 2, La Soledad y el asentamiento María Paula, donde ya se reporta normalidad.
“El gas sí se está realizando, lo están instalando, pero eso es poco a poco, actualmente cuadrillas técnicas, incluso llegadas desde Bucaramanga, adelantan trabajos en otros sectores como Pategallina y la vía hacia San Eduardo”, señaló Botero.
En el casco urbano, el proceso aún no cubre la totalidad de los barrios. De los 36 sectores existentes, solo algunos han empezado a recibir el servicio, entre ellos La Esperanza, Barco y Villanueva.
Para la jornada más reciente se tenía prevista la instalación en barrios como Técnico, Intermedio, Limón y parte de El Remanso.
Botero indicó que, hasta el momento, no se han presentado inconvenientes técnicos durante la reconexión, destacando el acompañamiento de las comunidades a los trabajadores.
“No hemos tenido inconvenientes. Los técnicos han recibido apoyo de las veredas y de los usuarios”, afirmó.
El líder comunal también explicó que la demora en la cobertura total responde a las condiciones en las que se encontraba la infraestructura tras la suspensión prolongada del servicio.
“Fue mucho tiempo sin gas. Esas tuberías hay que limpiarlas, hacerles mantenimiento y verificar que no haya fugas”, precisó.
Dentro de los compromisos establecidos en las mesas de diálogo, la empresa se comprometió a avanzar en la reinstalación en el menor tiempo posible, mientras que la comunidad mantiene la presión para que el servicio llegue a todos los sectores.
“Lo importante es que ya arrancó. Se consiguió que no hubiera tropiezos con los trabajadores ni con la empresa. Es un trabajo de las comunidades”, concluyó Botero.