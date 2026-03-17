Avanza a paso lento la reconexión de gas domiciliario en Tibú

Norte de Santander.

La reconexión del servicio de gas domiciliario en el municipio de Tibú comenzó a tomar forma tras varios meses de suspensión, en medio de mesas de diálogo entre la administración municipal, la comunidad y la empresa Proviservicios.

Aunque el proceso ya está en marcha, avanza de manera progresiva y por sectores, según confirmaron líderes comunales.

Jaime Botero, presidente de Asojuntas del casco urbano, explicó a Caracol Radio que desde el pasado 17 de febrero se logró un acuerdo que permitió retomar la instalación del servicio, iniciando en zonas específicas como Campo 2, La Soledad y el asentamiento María Paula, donde ya se reporta normalidad.

“El gas sí se está realizando, lo están instalando, pero eso es poco a poco, actualmente cuadrillas técnicas, incluso llegadas desde Bucaramanga, adelantan trabajos en otros sectores como Pategallina y la vía hacia San Eduardo”, señaló Botero.

En el casco urbano, el proceso aún no cubre la totalidad de los barrios. De los 36 sectores existentes, solo algunos han empezado a recibir el servicio, entre ellos La Esperanza, Barco y Villanueva.

Para la jornada más reciente se tenía prevista la instalación en barrios como Técnico, Intermedio, Limón y parte de El Remanso.

Botero indicó que, hasta el momento, no se han presentado inconvenientes técnicos durante la reconexión, destacando el acompañamiento de las comunidades a los trabajadores.

“No hemos tenido inconvenientes. Los técnicos han recibido apoyo de las veredas y de los usuarios”, afirmó.

El líder comunal también explicó que la demora en la cobertura total responde a las condiciones en las que se encontraba la infraestructura tras la suspensión prolongada del servicio.

“Fue mucho tiempo sin gas. Esas tuberías hay que limpiarlas, hacerles mantenimiento y verificar que no haya fugas”, precisó.

Dentro de los compromisos establecidos en las mesas de diálogo, la empresa se comprometió a avanzar en la reinstalación en el menor tiempo posible, mientras que la comunidad mantiene la presión para que el servicio llegue a todos los sectores.

“Lo importante es que ya arrancó. Se consiguió que no hubiera tropiezos con los trabajadores ni con la empresa. Es un trabajo de las comunidades”, concluyó Botero.