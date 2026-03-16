“Es un error”: alcalde Galán sobre la ausencia del Pacto Histórico en discusión sobre seguridad.

Bogotá D.C

En la reunión convocada por el alcalde Carlos Fernando Galán para abordar las acciones que se pueden hacer para reformar en sistema judicial, participaron 17 congresistas actuales, reelegidos y electos.

Del Partido Alianza Verde asistieron Angélica Lozano y Mauricio Toro, del Centro Democrático llegaron Daniel Briceño, José Jaime Uscátegui, Nelly Mosquera, David Cote y Josías Fiesco.

Por su parte, del Partido Conservador estuvo Soledad Tamayo, del Nuevo Liberalismo llegó María Lucía Villalba, de Dignidad y Compromiso Jennifer Pedraza.

Por el Partido Cambio Radical asistió Carolina Arbeláez, por Alianza por Colombia estuvieron Andrea Padilla y Johnathan Ferney Pulido. Finalmente de Salvación Nacional participaron Enrique Gómez, Sara Castellanos, Germán Rodríguez y Carol Borda.

¿Por qué no asistieron congresistas del Pacto Histórico?

Ahora bien, el gran ausente fue la bancada de la Cámara de Representantes por Bogotá del Pacto Histórico quienes a través de un comunicado dieron a conocer las razones por las que no participaron de esta reunión.

“Nuestra decisión responde a que dicha reunión fue convocada como un espacio a puerta cerrada, cuando desde la bancada hemos insistido de manera reiterada en que la discusión sobre seguridad debe abrirse desde el comienzo a la participación de la ciudadanía, de las organizaciones sociales y de los sectores populares de la ciudad”, señalaron.

Asimismo indicaron, que estarán dispuestos a reunirse cuando finalice el proceso electoral en el país ya que el espacio de diálogo se debe dar “en condiciones de plena legitimidad y transparencia ante la ciudadanía”.

Galán insistió en dialogar

Ante la decisión del Pacto Histórico de no participar en este espacio, el alcalde Carlos Fernando Galán consideró que fue un error, pero les pidió reconsiderarla.

“Creemos que es un error marginarse en una discusión que claro que tiene que ser pública, y lo va a ser, (…) los invitamos a reconsiderar y a que busquemos espacios de diálogo“.

El mandatario insistió en que el diálogo se abrirá a varios actores entre esos lideres sociales, la ciudadanía y a las juntas de acción comunal porque a pesar de las diferencias de eso se trata la democracia.

Está entonces pendiente la cita del alcalde y su gabinete con los concejales de la ciudad quienes le pidieron una reunión.