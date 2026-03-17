Adolfo Zableh y la historia de los amores que nunca terminan de irse en “Nunca nosotros”

Literatura

Es una historia de amor, romántica, nostálgica y por momentos incluso cursi. Así se puede describir Nunca Nosotros, la novela de 208 páginas escrita por el crítico musical y columnista de vida cotidiana Adolfo Zableh, publicada por el sello Ediciones B de Penguin Random House.

En diálogo con LO MÁS CARACOL, Zableh explicó que la historia nace de una experiencia personal. Cuenta que, al decidir convertirla en novela, apareció el título, que terminó siendo el punto de partida para desarrollar la historia de amor entre Nicolás y Natalia.

El autor relata que el libro recorre la vida de sus dos protagonistas: desde el final de la adolescencia, cuando se enamoran, pasando por las razones que los separan muy temprano, hasta ese reencuentro que tarda dos décadas, tres continentes y varias relaciones en llegar. Un regreso que, como sugiere la historia, también podría volver a enredarlo todo.

Zableh plantea una idea que atraviesa la novela: si en veinte años uno se encuentra cinco veces con la misma persona, ahí hay algo más que coincidencia. Es el juego del “querer y no poder”, de las preguntas insistentes “qué hubiera pasado si…” que terminan recordándonos que, a veces, es mejor arrepentirse de lo que se hizo y no de lo que se dejó de hacer.

Las separaciones y los reencuentros aparecen como compañeros inevitables del camino. Eso es lo que explora Nunca Nosotros, con Nicolás y Natalia como un espejo en el que fácilmente se puede ver cualquier lector. La vida también está hecha de momentos cursis, nacidos de pensamientos igual de cursis, y sin pudor el autor los pone sobre la mesa en una historia en la que cualquiera podría sentirse protagonista.

Adolfo Zableh reconoce que para algunos no está bien decirlo, pero asegura, modestia aparte, que la novela está bien escrita. Desde las primeras páginas, el lector encuentra razones para darle la razón.

Sinopsis de la novela publicada por la editorial

Nicolás y Natalia se conocen a los veinte años en una fiesta cualquiera en Bogotá. Dos décadas, tres continentes y muchas relaciones después, el azar sigue cruzándolos…aunque nunca en el instante correcto.

Con humor, precisión y una mirada cercana, Adolfo Zableh retrata a dos personajes que encarnan los amores posibles y los imposibles, esos que nos acompañan incluso cuando no se cumplen.

Nunca nosotros es una historia sobre el tiempo, las decisiones y los encuentros que llegan tarde, pero dejan una huella para siempre.