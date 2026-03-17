Adolescente de 14 años, asesinado en riña en el nororiente de Cali: dos menores fueron aprehendidos

Un menor de 14 años fue asesinado en medio de una riña registrada en el barrio San Luis, en el nororiente de Cali. Por este hecho, las autoridades aprehendieron a dos adolescentes de 16 años señalados de participar en el ataque.

De acuerdo con la información preliminar, el caso estaría relacionado con una pelea callejera entre los jóvenes, quienes ya habrían tenido conflictos días antes del hecho.

Según las autoridades, el menor fue atacado con un arma cortopunzante, lo que le causó heridas de gravedad que terminaron provocando su muerte.

“En días anteriores ya habían tenido una rencilla y nuevamente se presenta esta riña, en la que este menor fue atacado con arma cortopunzante”, explicó el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Tras lo ocurrido, uniformados que atendieron el caso lograron la aprehensión de dos menores de 16 años, quienes presuntamente estarían involucrados en el homicidio.

Las autoridades indicaron que, según los primeros reportes, el ataque habría sido cometido con un machete.

Los adolescentes quedaron a disposición de las autoridades competentes para el proceso judicial correspondiente.