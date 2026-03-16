Ya se ha declarado la elección para la Cámara en 19 departamentos: presidente del CNE

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que ya se ha declarado la elección para la Cámara de Representantes en los departamentos de Amazonas, Arauca, Boyacá, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Guainía, Magdalena, Putumayo, Quindío, San Andrés, Tolima, Vaupés y Vichada. En esos departamentos ya terminó el proceso de escrutinios.

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