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16 mar 2026 Actualizado 17:21

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Ya se ha declarado la elección para la Cámara en 19 departamentos: presidente del CNE

Cristian Quiroz. Foto: Suministrada

Cristian Quiroz. Foto: Suministrada

Laura Daniela Duarte@laurad_duarte

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que ya se ha declarado la elección para la Cámara de Representantes en los departamentos de Amazonas, Arauca, Boyacá, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Guainía, Magdalena, Putumayo, Quindío, San Andrés, Tolima, Vaupés y Vichada. En esos departamentos ya terminó el proceso de escrutinios.

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Laura Daniela Duarte

Laura Daniela Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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