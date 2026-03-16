“Vamos a cumplir cuatro meses sin salario”: trabajadores del Nuevo Hospital Bocagrande en Cartagena

Exigiendo solución a las directivas del Nuevo Hospital Bocagrande en Cartagena, un grupo de trabajadores protestó a las afueras del centro asistencial por lo que aseguran, son cerca de cuatro meses sin recibir el pago de sus salarios.

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Auxilares, enfermeras jefes y demás personal que presta servicios en el sitio, participaron de un plantón pacífico donde levantaron la voz, por una serie de presuntas irregularidades que se vendrían presentando, también en lo relacionado con prestaciones laborales y dotación.

“Actualmente estamos sin salario, no nos han pagado, son tres meses y medio con lo que va corrido del año. Tampoco hemos recibido aún las cesantías y hay créditos por libranza que se enuentran en mora. Una compañera presenta inconvenientes con su licencia de maternidad, entonces lo que queremos es que nos resuelvan, que nos den solución. Aquí el problema no es con ninguna entidad, es con el hospital que es nuestro contratante”, manifestó Loly Martínez, una de las afectadas.

Por su parte, desde la gerencia del NHB no hubo ningún pronunciamiento. Caracol Radio visitó la sede administrativa, pero nadie quiso referirse a las denuncias.

Mientras tanto, los empleados pidieron intervención del Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo y hasta del propio presidente Gustavo Petro, para ver si por fin, logran cobrar el primer sueldo del año 2026.