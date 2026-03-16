Usuarios siguen denunciando esperas de más de seis horas para reclamar medicamentos en Tunja

La crisis en la entrega de medicamentos también se refleja en los testimonios de los usuarios que acuden a los dispensarios en busca de sus tratamientos. En las instalaciones de Discolmeds, en el sector de Las Nieves en Tunja, una paciente relató que debió llegar desde la madrugada para intentar reclamar sus fórmulas médicas, pero aun así no recibió todos los medicamentos.

La mujer, quien viajó desde el municipio de Moniquirá y permanece temporalmente en Tunja para atender su tratamiento médico, contó que llegó al dispensario a las cinco de la mañana para asegurar un turno. «...Desde las cinco de la mañana a hacer fila para que me dieran la ficha...», relató mientras esperaba ser atendida.

Después de varias horas de espera, la paciente aseguró que solo recibió parte de los medicamentos formulados por su médico. «...Fueron tres medicamentos los que me quedaron pendientes… me dijeron que hasta el 26 y a ver si de pronto los hay...», explicó, al señalar que algunos de los tratamientos son esenciales para aliviar los dolores derivados de una cirugía de columna.

La usuaria también indicó que la situación le genera gastos adicionales mientras espera la entrega completa de sus medicamentos. «...Toca comprarlos porque los necesito… y seguir pagando una habitación aquí en Tunja...», afirmó la mujer, quien cuestionó las demoras en la entrega por parte del dispensario pese a que su EPS ya había autorizado los tratamientos.