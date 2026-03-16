Ganadores de Premios Óscar 2026: mejores actores, película y lista completa de premios por categoría
La ceremonia de los Premios Óscar 202, que fue presentada por el presentador y comediante Conan O’Brien, reunió a las principales estrellas del cine mundial en el momento.
Este domingo 15 de marzo, la industria del cine celebró la edición número 98 de los Premios Óscar, la ceremonia más importante de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.
En esta oportunidad, la gala se llevó a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y premió a las mejores películas estrenadas durante 2025.
La ceremonia, que fue conducida por el presentador y comediante Conan O’Brien, reunió a las principales estrellas del cine mundial en el momento. En medio de la entrega de los galardones, hubo momentos destacados, reconocimientos esperados y sorpresas en algunas categorías.
Además, como de costumbre, la gala realizó homenajes a figuras del cine que murieron en el último año para recordar su legado.
Los premios entregados en la gala número 98 de los Premios Óscar fueron los siguientes:
Mejor película y actores principales
Entre los galardones más esperados de la noche estuvieron los premios a mejor actuación protagónica, y el premio mayor de la noche: Mejor Película.
- Mejor actriz principal: Jesse Buckley como Agnes Shakespeare en ‘Hamnet’.
- Mejor actor principal: Michael B. Jordan como Elijah ‘Smoke’. Moore y Elias ‘Stack’ Moore en ‘Pecadores’.
- Mejor película: ‘Una Batalla Tras Otra’.
Mejores actores de reparto
La ceremonia también reconoció a varios actores de reparto y producciones que dominaron las categorías técnicas.
- Mejor actriz de reparto: Amy Madigan como Gladys en ‘La Hora de la Desaparición’.
- Mejor actor de reparto: Sean Penn como el coronel Steven J. Lockjaw en ‘Una Batalla Tras Otra’.
Dirección y guion
En cuanto a las categorías creativas, los reconocimientos clave fueron los siguientes:
- Mejor director: Paul Thomas Anderson por ‘Una Batalla Tras Otra’.
- Mejor guion original: Ryan Coogler por ‘Pecadores’.
- Mejor guion adaptado: Paul Thomas Anderson por ‘Una Batalla Tras Otra’.
Animación y categorías técnicas
Los protagonistas de las categorías técnicas fueron los siguientes ganadores:
- Mejor película animada: ‘Las Guerreras K-Pop’
- Mejor corto animado: ‘The Girl Who Cried Pearlss’
- Mejores efectos visuales: ‘Avatar: Fuego y Cenizas’
- Mejor diseño de producción: ‘Frankenstein’
- Mejor diseño de vestuario: ‘Frankenstein’
- Mejor maquillaje y peinado: ‘Frankenstein’
- Mejor casting: ‘Una Batalla Tras Otra’.
Otras categorías
Los premios entregados por la Academia en cuanto a cortometrajes, documentales e internacional fueron los siguientes:
- Mejor cortometraje de acción real: ‘All the Empty Rooms’
- Mejor documental: ‘Mr. Nobody Against Putin’
- Mejor película internacional: ‘Valor Sentimental’
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...