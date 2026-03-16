El actor Sean Penn gana el premio a mejor actor de reparto pero falta a los Oscar y viaja a Ucrania

KYIV, UKRAINE - NOVEMBER 08: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - "UKRAINIAN PRESIDENCY / HANDOUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Hollywood actor and film director Sean Penn (L) meets Ukrainian President Vladimir Zelensky (R) as he hands over his own statuette âOscarâ to the Ukrainian president in Kyiv, Ukraine on November 08, 2022. (Photo by Ukrainian Presidency / Handout/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu

El actor y cineasta estadounidense Sean Penn se reunió con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, en Kiev, Ucrania, este lunes, por lo que no asistió a los Oscar este domingo.

El actor ganó el premio a ‘Mejor actor de reparto’ por su papel como el coronel Steven J. Lockjaw en la película ‘Una batalla tras otra’, la más ganadora de la noche, con 6 estatuillas, incluyendo ‘Mejor película’.

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El presidente ucraniano publicó esta mañana una fotografía en su cuenta oficial de Instagram reunido con el actor en su despacho, con un texto que dice:

“Sean, gracias a ti sabemos lo que es un verdadero amigo de Ucrania. Has apoyado a Ucrania desde el primer día de la guerra, a gran escala, y esto sigue siendo cierto hoy. Sabemos que continuarás apoyando a nuestro país y a nuestro pueblo”.

En 2022, Penn visitó Ucrania para filmar un documental sobre la invasión rusa.

Rusia sancionó a Penn por su apoyo a Ucrania.

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En Kiev, en noviembre de 2022, Penn le prestó una estatuilla del Óscar al presidente Zelensky, diciéndole: “Esto es para usted. Es solo un gesto simbólico… Cuando gane, tráigalo de vuelta a Malibú”.

Zelensky, a su vez, le otorgó a Penn la Orden del Mérito de Ucrania.