El actor Sean Penn gana el premio a mejor actor de reparto pero falta a los Oscar y viaja a Ucrania
El cineasta estadounidense se reunió con el presidente Volodímir Zelensky en Kiev este lunes.
El actor y cineasta estadounidense Sean Penn se reunió con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, en Kiev, Ucrania, este lunes, por lo que no asistió a los Oscar este domingo.
El actor ganó el premio a ‘Mejor actor de reparto’ por su papel como el coronel Steven J. Lockjaw en la película ‘Una batalla tras otra’, la más ganadora de la noche, con 6 estatuillas, incluyendo ‘Mejor película’.
Lea también: Ganadores de Premios Óscar 2026: mejores actores, película y lista completa de premios por categoría
El presidente ucraniano publicó esta mañana una fotografía en su cuenta oficial de Instagram reunido con el actor en su despacho, con un texto que dice:
“Sean, gracias a ti sabemos lo que es un verdadero amigo de Ucrania. Has apoyado a Ucrania desde el primer día de la guerra, a gran escala, y esto sigue siendo cierto hoy. Sabemos que continuarás apoyando a nuestro país y a nuestro pueblo”.
En 2022, Penn visitó Ucrania para filmar un documental sobre la invasión rusa.
Rusia sancionó a Penn por su apoyo a Ucrania.
Le puede interesar: ¿Cuáles son los artistas más importantes del FEP 2026?
En Kiev, en noviembre de 2022, Penn le prestó una estatuilla del Óscar al presidente Zelensky, diciéndole: “Esto es para usted. Es solo un gesto simbólico… Cuando gane, tráigalo de vuelta a Malibú”.
Zelensky, a su vez, le otorgó a Penn la Orden del Mérito de Ucrania.