Quince meses de guerra en el Catatumbo

Cúcuta

La guerra que mantienen los violentos en Norte de Santander en la región del Catatumbo sigue generando desplazamiento forzado y muertes violentas.

Luego de quince meses, las organizaciones sociales aseguran que la violencia sigue provocando acciones violentas contra la población civil y la fuerza pública.

Al realizar un balance de los hechos que han marcado a los municipios que hacen parte de esa subregión, se advierte que ya son más de 99.505 desplazados, en medio de una confrontación en el territorio que cobra más de 171 víctimas.

Las autoridades en Norte de Santander se han quedado esperando una respuesta inmediata para dar respuesta a la protección de la comunidad catatumbera y afrontar los factores generadores de violencia en la zona.

El gobierno en su momento cuando se generó el enfrentamiento entre el Eln y las disidencias armadas a través del frente 33 de las farc declaró la conmoción interior como respuesta a esta problemática, pero posteriormente los decretos de la misma se cayeron en su mayoría en la Corte Constitucional.