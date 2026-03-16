Por trabajos técnicos 70 barrios en Santa Marta estarán sin servicio de energía

Santa Marta

Según la información entregada por la empresa de servicio de energía, Air-e, la empresa ISA Energía realizará, trabajos técnicos al interior de la subestación Santa Marta. Por lo que será necesario desenergizar algunos circuitos para garantizar la seguridad técnica en estos trabajos.

De 5:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, estarán sin energía los circuitos de Bonda, Cerro Kennedy y Concepción que abastece a los sectores de Santa Cruz, El Parque, La Concepción 1, 2, 3, 4 y 5, Líbano 2000, Urbanización Tamacá, Santa Clara, 19 De Abril, Curinca, Luz Del Mundo, Altos De Santa Cruz, Villas De Santa Cruz, El Pando, Acodi, Urbanización Mira Sierra, Mirador De La Sierra, Villa Franca, Villa Mercedes, Mayor, Bolivariana, Nueva Colombia, La Esmeralda, María Cecilia, Urbanización Villa Mercedes, Santa Cecilia, San Pedro Alejandrino, Urb Los Laureles, Santa Ana, Urbanización Rosalía, Urbanización El Cisne, Urbanización Rodrigo Ahumada, Urbanización Villa Camila, Urbanización Santa Helena, Urbanización San Lorenzo, El Yucal; Corregimiento De Minca; Sectores Y Fincas Aledañas Al Corregimiento De Minca, Vereda El Campano Y Vereda El Porvenir.

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De 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía estarán desenergizados los circuitos Santa Marta 6 y La 30, que abastece los sectores de Las Américas, La Victoria, Misael Pastrana, Villa Margot, Martinete; Sector comprendido desde la calle 30 hasta la calle 33 desde la carrera 5 hasta la carrera 8 (Manzanares); sector comprendido desde la calle 30 hasta la calle 39 desde la carrera 12 hasta la carrera 17 (María Eugenia), Las Acacias, Altos Simón Bolívar, parte de Ciudadela 29 De Julio, El Pando, Colinas Del Pando, San José Del Pando, La Lucha, 1 De Mayo, Murallas Del Pando, Las Murallas, Las Colinas.

En el circuito Jardín, se registrarán interrupciones menores a las 7:30 de la mañana y 12:00 del mediodía, con riesgo de interrupción entre las 8:00 de la mañana y 12:00 del mediodía. Los sectores donde podría ser necesario la suspensión del suministro son Villa Del Carmen, Condominio Cañaveral, Villa Del Mar, El Parque, Villa Lucy, San Pedro Alejandrino, 20 De Enero, Los Laureles, Brisas Del Caribe, Villa Trinidad, Urbanización El Piñón, Ciudadela 29 De Julio, Los Faroles, Santa Ana, Villa Marbella, Villa Universitaria, Villa Marina, Villa Rosalía, Mayor, El Trébol.