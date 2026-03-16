Podcast Oír para Ver: “Las buscadoras” serie sobre las mujeres que buscan a sus desaparecidos

Alejandro Escobar desapareció cuando tenía 19 años en el sector de Decepaz, al oriente de Cali, hace 12 años.

En la tercera entrega de la serie: “Las Buscadoras”, escucharán la historia de María Cecilia Tutestar Alvarez, una madre quien desde hace 12 años se convirtió en una mujer ”buscadora” para encontrar a su hijo Daniel Alejandro Escobar Tutestar, que desapareció cuando tenía 19 años en el sector de Decepaz, al oriente de Cali, el 27 de diciembre del 2013.

“Me ha tocado atravesar por muchas cosas para poder investigar”, asegura Cecilia, al manifestar que lo más difícil de ser mujer “buscadora” es indiferencia de la sociedad y a veces hasta de la misma familia.

Sostiene que este delito no para y que hoy en día le sigue escribiendo mucha gente por la desaparición de sus seres queridos.

“Es impresionante cómo persiste el delito de la desaparición en Colombia”, recalca María Cecilia Tutestar Alvarez.

“Le gustaba mucho el fútbol, amante del deportivo Cali. El 24 de diciembre se estrenó una ropa alusiva a su equipo y su chaqueta quedó con las etiquetas nuevas porque se la puso ese día y 27 de diciembre desapareció”, recuerda María Cecilia Tutestar.

La serie

“Las buscadoras” es una serie de informes periodísticos sobre la incansable búsqueda de mujeres para encontrar a sus seres queridos desaparecidos en el Valle del Cauca.

Este especial busca NARRAR LO INVISIBLE, hacer MEMORIA y DIGNIFICAR a las víctimas de desaparición forzada en el departamento.

Escuche en las siguientes plataformas la segunda entrega de la serie: “Las Buscadoras” en el Pódcast “Oír para Ver”:

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